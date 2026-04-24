Trump déclare que le Royaume-Uni devra faire face à des "droits de douane importants" s'il n'abandonne pas la taxe sur les technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis répliqueraient par un "droit de douane important" si la Grande-Bretagne continuait à cibler des entreprises comme Apple AAPL.O , Google, d'Alphabet

GOOGL.O , et Meta META.O avec sa taxe sur les technologies.

Le Royaume-Uni a mis en place sa taxe de 2 % sur les services numériques en 2020, une mesure qui a été critiquée par Donald Trump et son prédécesseur, le démocrate Joe Biden.

"S'ils ne renoncent pas à cette taxe, nous imposerons probablement des droits de douane importants au Royaume-Uni", a déclaré le président à la presse lors d'un événement organisé à la Maison-Blanche.

Ces commentaires interviennent avant une visite du chef d'État britannique, le roi Charles la semaine prochaine.

Donald Trump a déclaré qu'il pensait que le monarque pourrait aider à réparer les relations de Washington avec les Britanniques, qui se sont tendues ces derniers mois.