Trump déclare que la valeur du dollar est "excellente", la devise atteint son niveau le plus bas depuis 4 ans
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Faiblesse du dollar en raison des baisses de taux de la Fed, de l'incertitude sur les tarifs douaniers et des déficits budgétaires

Les commentaires de Trump accélèrent les pertes de l'indice du dollar

La faiblesse du dollar profite aux exportateurs, mais augmente les coûts d'importation et le risque d'inflation

(Ajout des raisons de la faiblesse du dollar au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, ajout du contexte aux paragraphes 11-13) par Ismail Shakil, Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était "excellente", lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé, ce qui a accentué la pression sur le billet vert qui a atteint son niveau le plus bas en quatre ans. La récente faiblesse du dollar s'explique par de multiples facteurs: les attentes concernant la poursuite des baisses de taux de la Réserve fédérale, l'incertitude concernant les tarifs douaniers , la volatilité des politiques, notamment les menaces pesant sur l'indépendance de la Fed, et l'augmentation des déficits budgétaires, autant de facteurs qui ont érodé la confiance des investisseurs dans la stabilité de l'économie américaine. La baisse du dollar peut également profiter aux exportateurs américains, même si Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas que la valeur du dollar diminue davantage. "Je voudrais qu'il se maintienne à son propre niveau", a-t-il déclaré. Donald Trump a fait ces commentaires à des journalistes dans l'Iowa avant un discours qui devrait être centré sur l'économie, alors qu'il cherche à rallier ses fidèles partisans ruraux dans un État qui accueillera des élections législatives clés en novembre.

"Non, je pense que c'est très bien, la valeur du dollar... le dollar se porte très bien", a déclaré Donald Trump lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait que la valeur du dollar avait trop baissé. Les pertes de l'indice du dollar =USD , qui mesure sa force par rapport à un panier de six grandes devises, se sont accélérées après les commentaires de Trump, atteignant un plus bas en séance de 95,566 et le plus bas depuis février 2022.

"Si vous regardez la Chine et le Japon, je me battais comme un diable avec eux, parce qu'ils voulaient toujours dévaluer", a déclaré Donald Trump. Ces commentaires interviennent après une longue période de faiblesse du billet vert.

Le dollar a été mis sous pression au cours des dernières séances, les opérateurs se préparant à une éventuelle intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises pour soutenir la faiblesse du yen.

Le yen a progressé de 4 % au cours des deux dernières séances en raison de la possibilité que les États-Unis et le Japon procèdent à des vérifications des taux , ce qui est souvent considéré comme un signe précurseur d'une intervention officielle.

Lesacteurs du marché des changes sont toujours à la recherche d'une tendance sur laquelle s'appuyer", a déclaré Steven Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord chez Standard Chartered à New York. "Souvent, les officiels s'opposent aux mouvements brusques des devises, mais lorsque le Président exprime son indifférence ou même approuve le mouvement, cela encourage les vendeurs de dollars à continuer à pousser."

LA FAIBLESSE DU DOLLAR A DES AVANTAGES

Si la chute du dollar reflète les inquiétudes des investisseurs quant à la vigueur de l'économie américaine et pourrait entraîner des pressions inflationnistes en raison de l'augmentation du coût des importations, elle peut aussi être bénéfique pour certaines entreprises. L'affaiblissement du billet vert permet aux multinationales de convertir à moindre coût leurs bénéfices étrangers en dollars, tout en renforçant la compétitivité des produits des exportateurs américains.

L'affaiblissement du dollar américain allège également le fardeau des pays étrangers et des entreprises dont la dette est libellée en dollars, car ils ont moins besoin de leur monnaie locale pour la rembourser.

"L'administration veut un dollar plus faible", a déclaré Eugene Epstein, responsable du négoce et des produits structurés chez Moneycorp dans le New Jersey, ajoutant que cela contribuait également à améliorer le déficit commercial.

"Le fait est qu'il montre clairement qu'il est un président qui se préoccupe du déficit commercial", a déclaré Epstein.

Steve Sosnick, stratège de marché chez Interactive Brokers, à Greenwich, Connecticut, a déclaré qu'un dollar plus faible "était une pièce à deux faces". "D'un côté, c'est une bonne chose pour les multinationales... Si vous avez des activités dans le monde entier et des revenus en devises étrangères qui bénéficieront d'un avantage de conversion lorsque vous les convertirez en dollars américains, ce sera une bonne chose. D'un autre côté, cela rend les produits importés plus chers et cela pourrait avoir un impact inflationniste."

