Minneapolis attend la désescalade, l'administration Trump tente l'apaisement

Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Minneapolis attend mercredi la "petite désescalade" promise par Donald Trump, dont un conseiller a évoqué des manquements de la part des policiers fédéraux de l'immigration après la mort tragique par balles d'un infirmier, qui continue de bouleverser les Etats-Unis.

La ville de quelque 400.000 habitants reste sous le choc du décès d'Alex Pretti, 37 ans, dans un affrontement avec la police aux fontières américaines (CBP), après celui de Renee Good le 7 janvier, sous les balles de la police de l'immigration (ICE).

Et la situation reste hautement inflammable. Mardi soir, la députée démocrate d'origine somalienne, Ilhan Omar, a été agressée lors d'une réunion publique.

Un individu s'est précipité vers l'élue en brandissant une seringue, remplie d'un liquide nauséabond non identifié, avant d'être maîtrisé par le service d'ordre. Indemne, cette figure de la gauche américaine, une des cibles favorites des attaques verbales de Donald Trump, a poursuivi son discours.

"Nous devons une fois pour toutes abolir" la police de l'immigration, a-t-elle martelé, réclamant la démission de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

La gauche américaine s'oppose au vaste déploiement à Minneapolis d'agents fédéraux venus arrêter des sans-papiers en grand nombre pour honorer la promesse de Donald Trump de multiplier les expulsions.

Elle dénonce plus globalement ses objectifs en la matière, selon elle contraires aux grands principes de la démocratie américaine.

Un homme de 34 ans, suspecté de trafic d'être humain, a été blessé après un échange de tirs avec les agents de la CBP en Arizona, Etat américain frontalier du Mexique, selon les autorités locales. Son état était grave mais stable.

- "Assassin en puissance" -

Mardi, le très influent et radical conseiller de Donald Trump a infléchi le discours officiel. "Nous examinons les raisons pour lesquelles l'équipe de la (...) CBP pourrait ne pas avoir suivi le protocole", a déclaré Stephen Miller, après avoir ce week-end décrit Alex Pretti comme un "assassin en puissance."

La Maison Blanche a ensuite semblé rétropédaler, en précisant que le responsable faisait référence à des "directives générales" destinées aux agents d'immigration opérant dans l'Etat, plutôt qu'à la mort de Pretti précisément.

Des vidéos analysées par l'AFP et d'autres médias mettent à mal la thèse de certains membres du gouvernement selon laquelle l'infirmier, qui portait légalement une arme, constituait une menace pour les forces de l'ordre.

- "Il a un flingue!" -

Deux policiers ont tiré sur la victime, cinq secondes après qu'un agent a lancé "il a un flingue!", affirme un rapport préliminaire du ministère de la Sécurité intérieure transmis au Congrès et dont ont fait état mardi plusieurs médias américains.

Le président américain s'apprêtant à embarquer pour un déplacement dans l'Iowa le 27 janvier 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il est "dingue que des personnes tentent de faire comme si assassiner des civils était quelque chose d'acceptable", a pour sa part réagi le basketteur français Victor Wembanyama, nouvelle star de la NBA.

C'est désormais Tom Homan, émissaire de Donald Trump, qui est aux manettes de l'opération antimigrants et a rencontré des responsables locaux démocrates.

"Même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, ces réunions constituent un point de départ productif", a déclaré sur X celui qui a remplacé le chef de la police aux frontières, Greg Bovino.

"Bovino est très bon, mais c'est un type plutôt excentrique" a déclaré Donald Trump sur la chaîne Fox News. "Dans certains cas, c'est une bonne chose. Peut-être que ça ne l'était pas ici", a-t-il déclaré, avant d'affirmer, sans preuves, que les manifestations au Minnesota avaient été infiltrées par des "insurgés rémunérés".

Un homme prend pour cible l'élue démocrate Ilhan Omar lors d'une réunion publique à Minneapolis le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Bien qu'il ait lâché du lest face à des critiques nourries, y compris dans son camp, Donald Trump n'entend pas revoir sa politique en matière d'immigration. Et a indiqué que sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, restait en place.

Dans le Minnesota, une juge a promis lundi une décision rapide concernant la demande du procureur général de l'Etat d'y suspendre l'opération.

La justice a aussi bloqué l'expulsion de Liam Conejo Ramos, 5 ans, et de son père d'origine équatorienne, arrêtés la semaine dernière. Une photo montrant le garçonnet apeuré, coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin, le sac à dos tenu par une silhouette vêtue de noir, est devenue virale.

Un agent fédéral a par ailleurs été refoulé alors qu'il tentait de pénétrer dans le consulat d'Equateur à Minneapolis, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères du pays dont le président, Daniel Noboa est allié de Donald Trump.