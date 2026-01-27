 Aller au contenu principal
Fermer
Trump déclare que la valeur du dollar est "excellente"
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:46

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était excellente lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé.

M. Trump a fait ce commentaire à des journalistes dans l'Iowa avant un discours qui devrait être centré sur l'économie, alors qu'il cherche à rallier ses fidèles partisans ruraux dans un État qui accueille des élections législatives clés en novembre.

"Non, je pense que c'est très bien, la valeur du dollar... le dollar se porte très bien", a déclaré M. Trump lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait que la valeur du dollar avait trop baissé.

Les pertes de l'indice du dollar se sont accélérées après les commentaires de M. Trump, atteignant un minimum de 95,566 en séance et le plus bas depuis février 2022.

"Si vous regardez la Chine et le Japon, je me battais comme un diable avec eux, parce qu'ils voulaient toujours dévaluer", a déclaré M. Trump.

M. Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir la valeur du dollar diminuer davantage.

"Je voudrais qu'il cherche à atteindre son propre niveau", a déclaré M. Trump.

Les opérateurs sont à l'affût d'une éventuelle intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises sur le marché des changes, ainsi que de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

