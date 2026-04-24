 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump déclare qu'il examinera les banques concernant les incendies de Los Angeles
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 01:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du maire de Los Angeles et de détails) par Christian Martinez

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration allait se pencher sur les banques, en pointant du doigt Wells Fargo

WFC.N , concernant les paiements et le traitement des dettes à la suite des incendies de Los Angeles, après avoir rencontré la maire de Los Angeles Karen Bass et la superviseure du comté de Los Angeles Kathryn Barger.

"Wells Fargo, en particulier, a été très difficile à gérer", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social. "Les banques doivent traiter ces personnes, qui ont perdu leurs maisons dans cet incendie tragique, de manière équitable et correcte."

Dans une déclaration commune publiée sur le compte X de Bass mercredi, Bass et Barger ont déclaré qu'elles "avaient eu une discussion très positive sur la FEMA et d'autres fonds de reconstruction, ainsi que sur le soutien du président pour qu'il continue de se joindre à elles afin de faire pression sur les compagnies d'assurance pour qu'elles paient ce qu'elles doivent - et pour que les grandes banques s'impliquent davantage pour alléger la pression financière sur les familles de L.A.".

L'incendie de 2025 à Palisades, à Los Angeles, et l'incendie d'Eaton, à Altadena, ont tué 22 personnes, détruit quelque 12.000 habitations et causé plus de 50 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de dégâts matériels.

Valeurs associées

WELLS FARGO
80,480 USD NYSE -0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank