Trump déclare qu'il examinera les banques concernant les incendies de Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du maire de Los Angeles et de détails) par Christian Martinez

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration allait se pencher sur les banques, en pointant du doigt Wells Fargo

WFC.N , concernant les paiements et le traitement des dettes à la suite des incendies de Los Angeles, après avoir rencontré la maire de Los Angeles Karen Bass et la superviseure du comté de Los Angeles Kathryn Barger.

"Wells Fargo, en particulier, a été très difficile à gérer", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social. "Les banques doivent traiter ces personnes, qui ont perdu leurs maisons dans cet incendie tragique, de manière équitable et correcte."

Dans une déclaration commune publiée sur le compte X de Bass mercredi, Bass et Barger ont déclaré qu'elles "avaient eu une discussion très positive sur la FEMA et d'autres fonds de reconstruction, ainsi que sur le soutien du président pour qu'il continue de se joindre à elles afin de faire pression sur les compagnies d'assurance pour qu'elles paient ce qu'elles doivent - et pour que les grandes banques s'impliquent davantage pour alléger la pression financière sur les familles de L.A.".

L'incendie de 2025 à Palisades, à Los Angeles, et l'incendie d'Eaton, à Altadena, ont tué 22 personnes, détruit quelque 12.000 habitations et causé plus de 50 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de dégâts matériels.