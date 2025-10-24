Trump choisit Michael Selig pour présider la CFTC, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a choisi Michael Selig pour présiderla Commodity Futures Trading Commission, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant un responsable de l'administration.

Selig est l'avocat principal du groupe de travail sur les cryptomonnaies de la CFTC et a travaillé aux côtés du président de la Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, a ajouté le rapport.

Selig, la CFTC et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette décision intervient alors que le secteur des actifs numériques, qui avait été confronté à des pressions réglementaires, occupe le devant de la scène sous l'administration Trump avec de nouvelles législations et lois.

La loi GENIUS, adoptée en début d'année, et la loi CLARITY - qui vise à établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques - ont été bien accueillies par les investisseurs du secteur.

Donald Trump a fait part de son soutien aux crypto-monnaies et a promis, lors de ses campagnes, de faire de l'Amérique la capitale mondiale des crypto-monnaies s'il était élu au pouvoir.

La décision du président de choisir Selig intervient après qu'il a nommé Brian Quintenz à la présidence de la CFTC, ce qui a été bloqué à la suite de l'opposition de Tyler Winklevoss, cofondateur de la bourse de crypto-monnaies Gemini GEMI.O , récemment cotée en bourse.

Quintenz, un républicain qui a déjà été commissaire à la CFTC, avait accusé Winklevoss de faire pression sur la Maison Blanche pour retarder sa nomination.

La CFTC est généralement dirigée par un groupe bipartisan de cinq commissaires. Le président a toujours nommé des commissaires issus des deux partis.

Michael Selig travaille à la CFTC depuis mars 2025 et, dans ses fonctions actuelles, il s'est efforcé d'aligner les approches réglementaires de la SEC et de la CFTC dans de vastes secteurs de la finance et de l'industrie des crypto-monnaies, ajoute le rapport.

Il était auparavant associé du cabinet d'avocats international Willkie Farr & Gallagher.