Rio Tinto: Bénéfice annuel stable, le cuivre compense le minerai de fer

Le logo de Rio Tinto à Perth

‌Rio Tinto a fait ​état jeudi d'un bénéfice stable pour 2025, la hausse ​des prix du cuivre et ​l'augmentation de la ⁠production ayant compensé la ‌faiblesse des marchés du minerai de fer.

Le ​géant ‌minier, qui vient d'abandonner ⁠des négociations sur un rapprochement avec son concurrent ⁠Glencore, ‌a annoncé un bénéfice ⁠sous-jacent de 10,87 ‌milliards de dollars (9,21 ⁠milliards d'euros) pour l'exercice clos ⁠le ‌31 décembre, stable sur un ​an ‌mais sous les attentes d'un consensus Visible ​Alpha à 11,03 milliards de ⁠dollars.

(Rédigé par Roushni Nair à Bangalore et Melanie Burton en Australie, version française Blandine Hénault, édité par ​Augustin Turpin)