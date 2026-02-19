 Aller au contenu principal
Nexans vise un Ebitda ajusté entre €730 et 810 mlns en 2026 après €728 mlns en 2025
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:20

Nexans a dit ‌jeudi anticiper un Ebitda ajusté compris entre 730 et ​810 millions d'euros en 2026, le spécialiste des câbles industriels affichant un chiffre de 728 millions d'euros en ​2025, en hausse de 27,3%.

En décembre, alors que le groupe avait ​annoncé être entré en ⁠négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International pour la vente ‌d'Autoelectric, Nexans avait dit anticiper un Ebitda ajusté entre 710 et 760 millions d'euros ​pour 2025, excluant ‌de ses prévisions les activités abandonnées.

"Conformément à ⁠la norme IFRS 5, les activités Industrie et Solutions (comprenant Amercable, Lynxeo et Autoelectric) sont désormais classées en ⁠activités abandonnées dans ‌les états financiers consolidés de 2025", explique ⁠le groupe dans un communiqué.

La finalisation de la ‌vente d'Autoelectric est prévue à la mi-2026, ⁠précise Nexans.

Nexans dit par ailleurs viser un ⁠flux de trésorerie ‌disponible entre 210 et 310 millions d'euros pour 2026.

Sur ​l'exercice 2025, Nexans affiche ‌un chiffre d'affaires standard à 6,1 milliards d'euros, en croissance de 8,3%. ​Son flux de trésorerie disponible atteint 344 millions d'euros sur l'exercice.

Le groupe, qui anticipe des ⁠retards dans la date de livraison du contrat Great Sea Interconnector (GSI), un projet de câble sous-marin reliant la Grèce et Chypre, mentionne que ses perspectives 2026 "n'intègrent pas l'exécution du projet" GSI.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

