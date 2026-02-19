 Aller au contenu principal
Renault Group: Bénéfice opérationnel -15% en 2025, prudence pour 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:15

Illustration du logo Renault

Renault ‌Group a fait état jeudi d'un ​bénéfice opérationnel en baisse de 14,8% au titre de 2025 dans un environnement ​de marché difficile, et dit aborder l'année 2026 ​avec prudence.

Le groupe au ⁠losange a dégagé l'an dernier un ‌bénéfice opérationnel de 3,632 milliards d'euros, presque en ligne avec un ​consensus ‌de 3,642 milliards compilé par la ⁠société auprès de 20 analystes.

"Nos résultats 2025, dans un contexte de marché ⁠difficile, démontrent ‌l'engagement de nos équipes pour délivrer ⁠une performance régulière de premier ‌plan parmi les acteurs de ⁠l'industrie automobile", a déclaré le directeur ⁠général François ‌Provost, cité dans un communiqué. "Cette performance reflète ​la solidité ‌de nos fondamentaux et notre agilité."

Renault, dont la marge opérationnelle ​a reculé à 6,3% en 2025 contre 7,6% en 2024, ⁠prévoit pour 2026 une marge opérationnelle de 5,5% "dans un environnement complexe", et à moyen terme une marge comprise entre 5% et 7%.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par ​Augustin Turpin)

