Trump bloque les paiements aux entreprises de défense jusqu'à ce que la production d'armes s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump critique les entreprises de défense pour la lenteur de la production et de la maintenance

Les actions du secteur de la défense chutent après les commentaires de Trump sur les dividendes et les rachats d'actions

Trump appelle à limiter la rémunération des dirigeants et à créer de nouvelles usines de production

(Plus de détails sur les paiements aux actionnaires des entreprises de défense et sur les retards de production)

Le président américain Donald Trump a promis d'empêcher les entreprises de défense de verser des dividendes ou de racheter des actions jusqu'à ce qu'elles accélèrent la production d'armes, une rare attaque présidentielle contre les normes de Wall Street qui a fait chuter les actions de défense et a signalé des changements radicaux pour le complexe militaro-industriel américain.

Trump et le Pentagone ont critiqué l'industrie de la défense pour ce qu'ils considèrent comme des coûts élevés et une production lente, et ont promis des changements radicaux pour rendre la production d'équipements de guerre plus agile.

"Les entreprises de défense ne produisent pas assez rapidement notre excellent équipement militaire et, une fois qu'il est produit, ne l'entretiennent pas correctement ou rapidement", a posté Trump sur Truth Social mercredi.

RIEN N'EST DIT SUR LA MANIÈRE DONT TRUMP ENVISAGE DE FAIRE RESPECTER LES LIMITES

Trump n'a pas précisé comment il comptait faire respecter les limites imposées aux dividendes et aux rachats d'actions, et les actions du secteur de la défense ont chuté après ses remarques, annulant les gains récemment enregistrés à la suite de l'utilisation très médiatisée d'équipements militaires américains pour capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse.

Trump a également qualifié les rémunérations des dirigeants de l'industrie de la défense d'"exorbitantes et injustifiables" et a déclaré qu'elles devraient être limitées à 5 millions de dollars, soit bien moins que ce que gagnent de nombreux dirigeants.

"À partir de maintenant, ces dirigeants doivent construire des usines de production NOUVELLES et MODERNES, à la fois pour livrer et entretenir ces équipements importants et pour construire les derniers modèles des futurs équipements militaires", a-t-il posté, sans nommer d'entreprises ou de dirigeants en particulier.

Les rachats d'actions sont monnaie courante dans les entreprises de défense, et plusieurs d'entre elles versent des dividendes. Lockheed LMT.N a par exemple augmenté en octobre son dividende pour la 23e année consécutive, à 3,45 dollars par action. Dans le même temps, elle a autorisé le rachat de ses actions à hauteur de 2 milliards de dollars, ce qui porte le montant total promis au rachat à 9,1 milliards de dollars.

L'avion de combat F-35 de Lockheed, l'un des programmes de défense américains les plus coûteux, a été affecté par des coûts croissants et des retards. De nombreux grands programmes de défense mettent beaucoup plus de temps à livrer un produit que ce qui avait été initialement promis, et ce à un prix beaucoup plus élevé.

Le programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel, d'une valeur de 140 milliards de dollars, qui remplacera les missiles Minuteman III vieillissants, conçu et géré par Northrop Grumman NOC.N , aura des années de retard sur le calendrier et un dépassement de 81 % du budget, a déclaré l'armée américaine l'année dernière.

Ni Lockheed ni Northrop Grumman n'ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.