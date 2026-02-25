JP Morgan relève ses prévisions à long terme concernant le prix de l'or à 4 500 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

JP Morgan a relevé mercredi ses prévisions à long terme pour le prix de l'or à 4 500 dollars l'once, tout en maintenant ses prévisions pour la fin de l'année 2026 à 6 300 dollars.

L'or au comptant XAU= a augmenté d'environ 20 % cette année, atteignant un sommet de trois semaines de 5 248,89 $ l'once mardi, ce qui est inférieur à son sommet historique du 29 janvier de 5 594,82 $.

Cela fait suite à une hausse de plus de 64 % en 2025 du métal traditionnel comme valeur refuge.

Dans une note aux clients, la banque a cité l'augmentation des achats des banques centrales, les annonces publiques de désinvestissement du Trésor américain et les pays qui transfèrent leurs revenus de (le dollar) vers le renminbi chinois.

Compte tenu de ces facteurs, la banque a indiqué qu'elle avait augmenté sa pondération pour le "changement de paradigme de la monnaie de réserve" et la "diversification significative des investisseurs", ce qui l'a amenée à prévoir 4 500 dollars l'once à long terme.

De nombreux outils de fixation des prix à long terme des matières premières industrielles, tels que la tarification incitative et l'analyse du coût marginal, pourraient être moins applicables étant donné que la dynamique de l'offre et de la demande d'or diffère matériellement de celle des autres matières premières, a ajouté la banque.

Les risques géopolitiques, le cycle d'assouplissement des taux de la Réserve fédérale américaine, les achats des banques centrales et l'afflux de fonds négociés en bourse adossés à des lingots ont propulsé l'or à plusieurs niveaux records au cours de l'année écoulée.

La faiblesse des taux d'intérêt a tendance à jouer en faveur de l'or, en raison de sa nature non rémunératrice.