Défense, commerce : Narendra Modi en visite en Israël pour "renforcer la coopération" bilatérale

Narendra Modi à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une visite qui essuye des critiques dans son pays. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, doit arriver ce mercredi 25 février en Israël pour une visite de deux jours visant à renforcer les liens avec ce partenaire clé en matière de commerce et de défense.

Ces dernières années, New Delhi a progressivement renforcé son partenariat avec Israël dans les domaines de la défense, de l'agriculture, de la technologie et de la cybersécurité. Le géant indien Adani gère le port israélien de Haïfa, ouvert sur la Méditerranée, et l'armée indienne est équipée de drones israéliens dont elle a largement fait usage lors de sa confrontation militaire avec le Pakistan en 2025. Parallèlement, l'Inde maintient des relations solides avec les pays du Golfe et l'Iran, ennemi juré d'Israël, où elle pilote le projet de port de Chabahar sur la route commerciale de l'Afghanistan.

"Nos nations partagent un partenariat stratégique solide et multiforme", a déclaré Narendra Modi dans un communiqué avant son départ, précisant qu'il rencontrerait son homologue Benjamin Netanyahou ainsi que le chef de l'Etat Isaac Herzog et s'adresserait à la Knesset, le Parlement israélien. Des discussions ont commencé lundi à New Delhi en vue d'un accord de libre-échange entre les deux pays, a indiqué le gouvernement indien qui précise que le montant total du commerce bilatéral s'élevait à 3,62 milliards de dollars en 2024-2025. Avec le chef du gouvernement israélien, Narendra Modi doit "discuter des moyens de renforcer la coopération".

Des "amis"

L'Inde et Israël entretiennent des relations diplomatiques officielles depuis 1992. Ces liens se sont resserrés avec l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, un ultranationaliste hindou, en 2014. Ce dernier et Benjamin Netanyahu, solidement ancrés à droite, se considèrent comme des "amis".

En septembre 2023, New Delhi a dévoilé son grand projet de "corridor économique" reliant l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, via le chemin de fer, des ports, des lignes électriques, des liaisons internet et des oléoducs. Mais cette initiative a été mise entre parenthèses depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et l'offensive israélienne meurtrière qui a suivi dans la bande de Gaza. Sur X, l'éminente membre du Parti du Congrès Priyanka Gandhi a dit espérer que Narendra Modi "mentionnera le meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents à Gaza" lorsqu'il s'adressera au Parlement israélien.