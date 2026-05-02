La free party géante se poursuit près de Bourges sans incident majeur

Un des participants à une free party sur un site militaire à Cornusse, près de Bourges, le 1er mai 2026 dans le Cher ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La free party géante commencée vendredi sur un terrain militaire près de Bourges se poursuit sans incident majeur, a indiqué samedi la préfecture, qui comptabilisait 20.000 participants en début de matinée.

Leurs rangs devraient grossir en vue de la soirée du samedi, point d'orgue de ce Teknival 2026 pour de nombreux participants qui entendent autant faire la fête que protester contre le durcissement de la législation contre ces rassemblements techno illégaux.

"On se prépare à une grosse réunion ce soir. On risque de rester éveillés toute la nuit", explique Edith Raquin, la maire de Cornusse, village de 220 habitants situé à moins de 2 km de la free party.

Le village est envahi par plus de 200 véhicules de teufeurs qui n'ont pu accéder au site. Face à la foule imprévue, qui pose des problèmes de logistique, selon Mme Raquin, dont le ramassage de déchets, "tout le monde est conciliant, la population est réceptive".

Selon la préfecture du Cher, les services de secours ont pris en charge 12 blessés légers sur le site, dont six transférés au poste médical avancé. Quarante-cinq pompiers et 30 secouristes de la protection civile restent postés près du Teknival pendant tout l'événement.

La free party est installée sur un vaste champ de tir militaire où des munitions anciennes non explosées peuvent présenter un risque important, selon la préfecture. Sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs du Teknival diffusent des pictogrammes appelant les teufeurs à ne pas faire de feu, ne pas creuser et ne pas ramasser d'objets.

Au total, 600 gendarmes sont déployés sur 14 points de contrôle en périphérie de la zone, où les premiers teufeurs sont arrivés tôt vendredi matin.

Depuis vendredi 17h00, "les forces de l'ordre ont déjà procédé à 32 verbalisations, en majorité pour détention de stupéfiants, à 26 infractions au Code de la route et 4 gardes à vue", a précisé la préfecture.

Les forces de l'ordre ne sont pas présentes sur le site lui-même, selon des participants interrogés par l'AFP, pour qui "ça se passe très, très bien".

"J'avais entendu qu'il allait y avoir beaucoup de monde mais une fois sur place, ça fait un choc quand même de voir autant de gens réunis au même endroit", lâche ce jeune homme de 22 ans, sous couvert de l'anonymat.

Pour son amie de 19 ans, cette présence massive, avec de nombreux teufeurs venus de l'étranger, "c'est un gros message contre la répression".