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Sept pays prêts à relever leurs objectifs malgré le départ des EAU
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 15:04

PHOTO DE FICHIER : Illustration d'une carte montrant le détroit d'Ormuz

PHOTO DE FICHIER : Illustration d'une carte montrant le détroit d'Ormuz

par Olesya Astakhova et ‌Alex Lawler

Sept pays de ​l'Opep+ se sont accordés sur le principe d'un relèvement de leur production d'environ 188.000 barils ​par jour (bpj) en juin, maintenant leur cap malgré le ​départ des Emirats arabes ⁠unis, ont déclaré à Reuters deux sources ‌au fait des réflexions du groupe, à la veille d'une réunion prévue ​dimanche.

Cette hausse ‌est comparable à l'augmentation de 206.000 ⁠bpj décidée le mois dernier, amputée de la part des Emirats arabes unis, qui ont ⁠annoncé de ‌manière inattendue cette semaine leur intention ⁠de quitter le groupe à compter ‌du 1er mai.

Les deux sources se ⁠sont exprimées sous le sceau de ⁠l'anonymat. Les ‌sept membres doivent se réunir en ligne dimanche.

Les ​relèvements de production ‌restent pour l'heure largement symboliques, la majorité des expéditions via ​le détroit d'Ormuz étant à l'arrêt en raison de la guerre américano-israélienne ⁠contre l'Iran, qui provoque des perturbations bien plus importantes de la production des pays de l'Opep que celles liées aux objectifs convenus par le groupe.

(Alex Lawler et Olesya Astakhova;version ​française Nicolas Delame)

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