Sept pays prêts à relever leurs objectifs malgré le départ des EAU

PHOTO DE FICHIER : Illustration d'une carte montrant le détroit d'Ormuz
par Olesya Astakhova et Alex Lawler
Sept pays de l'Opep+ se sont accordés sur le principe d'un relèvement de leur production d'environ 188.000 barils par jour (bpj) en juin, maintenant leur cap malgré le départ des Emirats arabes unis, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des réflexions du groupe, à la veille d'une réunion prévue dimanche.
Cette hausse est comparable à l'augmentation de 206.000 bpj décidée le mois dernier, amputée de la part des Emirats arabes unis, qui ont annoncé de manière inattendue cette semaine leur intention de quitter le groupe à compter du 1er mai.
Les deux sources se sont exprimées sous le sceau de l'anonymat. Les sept membres doivent se réunir en ligne dimanche.
Les relèvements de production restent pour l'heure largement symboliques, la majorité des expéditions via le détroit d'Ormuz étant à l'arrêt en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui provoque des perturbations bien plus importantes de la production des pays de l'Opep que celles liées aux objectifs convenus par le groupe.
(Alex Lawler et Olesya Astakhova;version française Nicolas Delame)
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