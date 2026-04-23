Trump annonce un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'annonce de Trump au paragraphe 1, le détail des tarifs au paragraphe 3, la citation de Trump au paragraphe 4, Klomp au paragraphe 10) par Trevor Hunnicutt, Sriparna Roy et Ahmed Aboulenein

Le président Donald Trump a annoncé un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O jeudi, concluant l'accord final entre les 17 grandes sociétés pharmaceutiques qui ont négocié des accords avec son administration.

Des entreprises telles que Pfizer PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Amgen AMGN.O ont accepté de réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement destiné aux personnes à faible revenu et pour les payeurs en espèces, dans le cadre de la tentative de M. Trump d'aligner les coûts américains sur ceux d'autres pays riches.

En échange d'exemptions de droits de douane sur les importations de médicaments pendant trois ans, les fabricants de médicaments se sont engagés à appliquer le principe de la "nation la plus favorisée", à vendre des médicaments directement aux consommateurs par l'intermédiaire d'une nouvelle plateforme gouvernementale appelée TrumpRx.gov, et à investir des milliards de dollars aux États-Unis.

"Je suis ravi d'annoncer que l'une des sociétés pharmaceutiques les plus respectées au monde - franchement, je la connais très bien - est Regeneron, et qu'elle a accepté d'offrir ses médicaments sur ordonnance à des prix de nation la plus favorisée fortement réduits", a déclaré M. Trump dans le bureau ovale.

Les actions de Regeneron ont augmenté de 2,6 % au cours de la journée.

À l'heure actuelle, les patients américains sont ceux qui paient le plus pour les médicaments délivrés sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés. M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs.

Regeneron a accepté de réduire les prix Medicaid pour ses médicaments actuels et futurs, a déclaré M. Trump lors de l'événement organisé dans le bureau ovale. La société a également reçu l'approbation pour sa thérapie génique Otarmeni destinée aux enfants atteints d'une forme rare de perte auditive.

Cette thérapie sera disponible gratuitement aux États-Unis, a précisé M. Trump. Le fabricant de médicaments a également accepté de vendre son médicament contre le cholestérol Praluent à 225 dollars, contre 537 dollars auparavant, et de l'inscrire sur TrumpRx.

Les 17 entreprises représentent 86 % du marché des médicaments de marque aux États-Unis, a déclaré Chris Klomp, conseiller principal du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a joué un rôle de premier plan dans les négociations. Toutefois, plus de 90 % des médicaments vendus aux États-Unis sont des génériques, selon la Food and Drug Administration.