Trump annonce un accord avec Poutine sur la livraison de diesel

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'à l'issue d'une discussion "très fructueuse" qu'il avait eue avec son homologue russe Vladimir Poutine, la Russie avait accepté de livrer immédiatement plus de 300.000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial.

Donald Trump a ajouté que la Russie s'était engagée à livrer 3 millions de tonnes de diesel dans un court laps de temps.

(Ismail Shakil et Jasper Ward à Washington; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)