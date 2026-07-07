Trump annonce sa décision concernant la vente de F-35 à la Turquie

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Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il se prononcerait sur une éventuelle vente de F-35 à la Turquie, alors qu'il entamait une rencontre avec le président turc Tayyip Erdogan lors du sommet de l'Otan.

“C'est une décision que nous allons prendre”, a déclaré Donald Trump, ajoutant que les deux dirigeants aborderaient également les questions commerciales et militaires.