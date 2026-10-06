Trump annonce que Becton Dickinson va investir 3 milliards de dollars pour développer la fabrication de produits médicaux aux États-Unis

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(Répétition avec le code instrument Reuters)

La société américaine de technologies médicales Becton Dickinson BDX.N a accepté d'investir 3 milliards de dollars pour rapatrier la fabrication de produits médicaux essentiels aux États-Unis, a déclaré lundi le président Donald Trump dans un message publié sur le site Truth Social.

BD investira plus d'un milliard de dollars dans le Nebraska pour accroître la production de nombreux produits, notamment des aiguilles fabriquées à partir d'acier américain, a précisé Donald Trump.

Becton Dickinson n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.