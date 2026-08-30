Trump annonce qu'il va dénoncer Welker, de NBC, auprès de la FCC pour la manière dont elle a présenté son bilan en matière de soutiens politiques

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* NBC affirme soutenir Welker après la publication de Trump sur Truth Social

* Le site web de la FCC précise qu'elle n'interviendra généralement pas dans les plaintes relatives au contenu, en vertu du Premier amendement

* Parmi les récents revers subis par Trump en matière de soutien, on peut citer les primaires de l’Iowa, de la Géorgie, du Wyoming et du Minnesota

(Ajout d’un commentaire du porte-parole de NBC, d’une publication supplémentaire de Trump, de détails sur ses soutiens, aux paragraphes 4-5 et 11-12)

par Andrew Chung

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche dans un message publié sur Truth Social que Kristen Welker, de NBC, serait dénoncée à la Commission fédérale des communications (FCC) en vue d’une « réprimande ou d’une sanction », après qu’elle eut souligné que le succès du président républicain dans son soutien aux candidats politiques avait été mitigé.

Les propos de Trump s’inscrivent dans la lignée d’une série d’attaques virulentes qu’il a lancées contre les médias d’information. Il a à plusieurs reprises exhorté les chaînes à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques à son égard ou à l’égard de son administration, et il a également appelé la FCC à prendre des mesures.

« En raison de cette inexactitude délibérée, elle fera l’objet d’un signalement auprès de la FCC en vue d’une réprimande ou d’une sanction », a écrit Trump à propos de Kristen Welker dans son message publié dimanche. « Malheureusement, elle n’est pas la seule. »

Invité à commenter la publication de Trump, un porte-parole de NBC a déclaré: « Kristen est l’une des meilleures dans son domaine et nous la soutenons. »

Dans un autre message publié dimanche, Trump a déclaré: « LES FAUX SONDAGES UTILISÉS PAR NOS MÉDIAS CORROMPUS SONT HORS DE CONTRÔLE, ET IL FAUT Y REMÉDIER. LA FCC À LA RESCOUSSE! »

Les chaînes de télévision américaines bénéficient de larges droits à la liberté d’expression en vertu du Premier Amendement de la Constitution américaine, et la FCC dispose d’un pouvoir limité pour traiter les plaintes concernant leur contenu. La FCC précise sur son site web qu’elle n’intervient généralement pas dans de tels cas car « il serait contraire au Premier Amendement de substituer notre propre jugement à celui des journalistes titulaires d’une licence ».

ABC et sa société mère Disney DIS.N ont intenté un procès à la FCC au début du mois afin d’empêcher un réexamen anticipé des licences de huit chaînes ABC, arguant que l’administration Trump tente de punir le réseau en raison de ses contenus diffusés. Trump a fait pression à de nombreuses reprises sur la FCC pour qu’elle révoque les licences d’ABC.

Le président de la FCC, Brendan Carr, nommé par Trump, a ordonné ces réexamens en avril, alors même que le renouvellement des licences de ces stations ne devait pas être examiné avant 2028. Auparavant, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

La FCC enquête également sur les relations de Comcast

CMCSA.O , société mère de NBC, avec ses chaînes de télévision locales affiliées, ce qui constitue la dernière d’une série d’enquêtes visant les principaux diffuseurs américains.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.

Trump a remporté plusieurs victoires marquantes en matière de soutien cette année, notamment celles de Darline Graham lors du second tour des primaires républicaines en Caroline du Sud pour le Sénat américain et de Mike Mazzei dans la course à l’investiture républicaine pour le poste de gouverneur de l’Oklahoma.

Mais alors que les sondages montrent qu’il continue d’être pénalisé par la hausse des prix à la consommation et une guerre impopulaire contre l’Iran , Trump a essuyé récemment quelques revers, notamment dans l’Iowa, en Géorgie, au Wyoming et au Minnesota, où ses candidats favoris ont perdu les primaires républicaines pour le poste de gouverneur.