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L1: vainqueur logique de l'OM, Monaco s'installe en tête
information fournie par AFP 30/08/2026 à 23:22
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L'attaquant allemand de l'AS Monaco Paris Brunner (gauche) célèbre son deuxième but contre Monaco dans le choc de la 2e journée de Ligue 1 au stade Louis-II de Monaco le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

L'attaquant allemand de l'AS Monaco Paris Brunner (gauche) célèbre son deuxième but contre Monaco dans le choc de la 2e journée de Ligue 1 au stade Louis-II de Monaco le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Monaco prend les commandes: plus au point que l'OM et porté par la réussite de son jeune avant-centre Paris Brunner, auteur d'un beau doublé, l'équipe de la Principauté s'est imposée 2-0 dimanche face à Marseille et s'est installée en tête de la Ligue 1.

Dans ce championnat qui attend encore que le Paris SG donne sa pleine mesure et que la fin du mercato fixe les effectifs, les chiffres restent anecdotiques. Mais Monaco est la seule équipe à avoir gagné ses deux premiers matches et semble pouvoir aborder la suite avec sérénité.

Avant le coup d'envoi, les deux directeurs sportifs, le Marseillais Grégory Lorenzi et le Monégasque Thiago Scuro, ont été vus discutant tout sourire, s'échangeant peut-être les numéros de téléphone de leurs homologues de clubs acheteurs.

Mais entre deux transferts à boucler avant mardi soir, l'ASM et l'OM avaient un choc à disputer. Choc parce que Monaco a gagné ses trois matches officiels depuis le début de saison et que l'OM avait remporté le sien, la semaine dernière contre Strasbourg.

Affaiblis sur le papier par rapport à la saison dernière - mais elles le seront probablement encore plus dans une semaine, une fois le mercato fermé - les deux équipes font avec ce qu'elles ont mais Monaco a vraiment semblé plus au point.

Cohérent et travailleur, le collectif mis en place par Filipe Luis a été bonifié par le travail en pointe du jeune Allemand Paris Brunner, homme en forme du début de saison, qui a martyrisé la lourde charnière marseillaise formée par Geoffrey Kondogbia et CJ Egan-Riley.

Souci à gauche

Le Monégasque Vanderson (gauche) au duel avec le Marseillais Geoffrey Kondogbia (centre) lors du match entre Marseille et Monaco pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 au stade Louis-II le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Le Monégasque Vanderson (gauche) au duel avec le Marseillais Geoffrey Kondogbia (centre) lors du match entre Marseille et Monaco pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 au stade Louis-II le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

A la 13e minute, c'est lui qui a ouvert la marque de la tête sur un excellent centre d'Aleksandr Golovine. Dix minutes plus tard, il a de nouveau menacé Jeffrey De Lange au milieu d'une défense marseillaise cotonneuse.

Ces situations venaient récompenser le bon début de match des Monégasques et leurs longues séquences de conservation face aux Marseillais, longtemps à la recherche du positionnement juste.

L'absence d'Igor Paixao, officiellement blessé et possiblement sur le départ, a pesé, forcément.

Au coup d'envoi, c'est Quinten Timber qui occupait son poste. Le Néerlandais a parfois alterné avec Amine Harit ou Angel Gomes, mais aucun n'a réussi à dissimuler que Bruno Genesio a un vrai problème à gauche en l'absence du Brésilien.

A partir de la demi-heure de jeu, l'OM a tout de même trouvé quelques positions offensives, mais sans jamais vraiment menacer l'arrière-garde monégasque.

L'entrée en jeu du jeune Keyliane Abdallah à la pause a ensuite apporté un peu de vie à l'attaque marseillaise, mais la classe du jeune Brunner a rapidement éteint la rébellion.

Banc dégarni

A la 53e, il a de nouveau pris le meilleur sur Kondogbia, à la course puis d'un crochet, avant de mettre Egan-Riley sur les fesses d'une feinte de frappe puis de battre facilement De Lange (2-0).

Dès lors, la fin de match marseillaise a été pénible. Blessé, Kondogbia a laissé sa place au convalescent Nayef Aguerd. Puis quand Angel Gomes ou Tochukwu Nnadi ont paru touchés, Bruno Genesio a regardé très inquiet vers son banc dégarni.

Le Monégasque Lamine Camara et le Marseillais Faris Moumbagna au duel lors du match de la 2e journée de Ligue 1 entre Monaco et l'OM au stade Louis-II le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Le Monégasque Lamine Camara et le Marseillais Faris Moumbagna au duel lors du match de la 2e journée de Ligue 1 entre Monaco et l'OM au stade Louis-II le 30 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Les attaquants Neal Maupay et Faris Moumbagna ont finalement remplacé les milieux Nnadi et Angel Gomes, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, et l'OM a fini comme il pouvait, facilement maîtrisé par des Monégasques mieux armés dans toutes les lignes et supérieurs athlétiquement.

Gouiri et Moumbagna ont tout de même eu une bonne occasion chacun (80e et 90e+3), mais l'issue n'a jamais fait de doute.

Pour l'OM et Genesio, les 48 prochaines heures, jusqu'à la fin du mercato, vont être importantes. Samedi en conférence de presse, l'entraîneur marseillais n'a pas caché une certaine inquiétude face à l'état de son effectif. Elle n'aura probablement pas disparu dimanche à Monaco.

Filipe Luis, de son côté, a réussi ses débuts, pleinement. Qualifiée jeudi pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence, son ASM est dimanche logiquement leader de L1.

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