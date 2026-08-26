Trump annonce qu'il se penchera sur la réglementation relative à la transformation de la viande bovine, alors que les agriculteurs s'opposent au projet de droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contenu des déclarations de Trump et des informations contextuelles sur le prix du bœuf.) par Leah Douglas

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi dans l'émission de Glenn Beck qu'il allait examiner si les usines de transformation de viande bovine étaient soumises à un excès de réglementations, après que Glenn Beck eut suggéré qu'un allègement de la réglementation permettrait aux agriculteurs et aux éleveurs de procéder eux-mêmes à l'abattage.

L'administration Trump a pris des mesures pour réduire la réglementation à tous les niveaux du gouvernement.

Glenn Beck a demandé à Donald Trump de “se pencher sur le cartel que constitue le secteur de la transformation de la viande” et a laissé entendre qu’un allègement de la réglementation du ministère de l’Agriculture permettrait aux éleveurs de petite taille de transformer plus facilement leur propre viande bovine.

“Cela pourrait être une très bonne idée pour les éleveurs”, a déclaré Donald Trump. “Je n’ai entendu que du négatif à ce sujet: il s’agit de quatre entreprises, et c’est un monopole.”

Quatre entreprises contrôlent environ 85 % de la transformation de la viande aux États-Unis: Cargill CARG.UL ; Tyson Foods TSN.N ; JBS USA JBS.UL ; et National Beef Packing Co NBEEF.UL . L’année dernière, le ministère de la Justice a déclaré qu’il menait une enquête pour déterminer si les entreprises de transformation de la viande faisaient illégalement grimper les prix de la viande bovine à la consommation.

La semaine dernière , Trump a déclaré qu’il prévoyait d’assouplir temporairement les droits de douane sur certaines importations de viande bovine afin de tenter de faire baisser les prix du bœuf, qui ont atteint des niveaux records. Cette mesure a été critiquée par des associations agricoles, notamment le principal lobby agricole, l’American Farm Bureau Federation.

Le président de l’AFBF, Zippy Duvall, a exhorté Donald Trump, dans une lettre adressée mardi, à reconsidérer ce projet, arguant qu’il “porterait préjudice aux éleveurs américains

qui travaillent sans relâche pour produire de la nourriture destinée aux familles américaines”.

La secrétaire à l’Agriculture, Brooke Rollins, a déclaré mardi aux journalistes à la Maison Blanche qu’elle ne savait pas quels pays étaient concernés par l’annonce de Donald Trump.