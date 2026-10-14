Trump annonce le lancement prochain d'une vaste campagne d'exploration pétrolière et gazière dans « notre Groenland »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Groenland a résisté à l'emprise de Trump et a interdit tout nouveau forage pétrolier

* Trump évoque « notre nouveau et magnifique Groenland » dans un message

* L'île doit décider si une entreprise texane peut utiliser un ancien permis

(L'article fournit des détails et du contexte, et ajoute une citation d'un analyste aux paragraphes 13 et 14)

par Louise Rasmussen

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’une « exploration massive de pétrole, de gaz et de minerais »allait débuter au Groenland, une déclaration controversée concernant un territoire qui a résisté à ses tentatives de contrôle et a interdit tout nouveau forage pétrolier.

Trump a qualifié cette île arctique danoise, dirigée par un gouvernement semi-autonome, de « notre nouveau et magnifique Groenland » dans un message publié sur les réseaux sociaux, saluant ce qu’il a présenté comme les avantages pour les États-Unis d’un accord de sécurité signé en septembre.

Le cabinet du Premier ministre groenlandais a refusé de commenter la déclaration de Trump.

Le ministère danois des Affaires étrangères et le ministère groenlandais des Ressources minérales n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

TRUMP SALUE LES AVANTAGES DES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Le Groenland est pris dans une confrontation avec Donald Trump, qui affirme depuis 2019 que les États-Unis devraient acheter ou s’emparer de cette île stratégiquement située et riche en minerais pour des raisons de sécurité. À plusieurs reprises, il a refusé d’exclure le recours à la force.

Aux côtés du Danemark, les États-Unis et le Groenland ont conclu le mois dernier un accord permettant aux États-Unis de renforcer leur présence militaire sur l’île – un accord qui semblait avoir mis fin à l’impasse.

Cet accord n’accordait toutefois aucun droit d’exploitation minière ou de forage.

« Une exploration massive du pétrole, du gaz et des minerais est sur le point de commencer », a écrit Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

« Certains experts affirment que les réserves de pétrole facilement exploitables sont bien supérieures à celles de presque n’importe quel autre territoire, où que ce soit dans le monde », a-t-il ajouté sans citer d’accords ni de projets spécifiques.

Le Groenland a interdit en 2021 l’exploitation minière de l’uranium sur son territoire, ainsi que toute exploration pétrolière future.

Le gouvernement a indiqué qu’il examinait si une entreprise texane, Greenland Energy, pouvait utiliser des permis antérieurs à cette interdiction.

La société a déclaré en août dernier qu’elle prévoyait de procéder à des forages d’ s pétroliers en 2027 dans un bassin non exploré de la côte est du Groenland, bien qu’elle ne dispose pas de son propre permis pour ce faire. L’ancien propriétaire, ARCO, avait consacré d’importantes sommes à des travaux sismiques dans les années 1970, mais n’avait jamais procédé à des forages.

Jacob Kaarsbo, conseiller indépendant danois en matière de politique de sécurité, a déclaré que les propos de Trump pouvaient être interprétés comme un signe que sa volonté de contrôler le Groenland restait inchangée.

« Il est extrêmement dangereux de considérer cet accord entre l’administration Trump et le Danemark comme un élément ayant modifié les intentions de Trump », a-t-il déclaré.

L’accord de dix pages conclu entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland a ouvert la voie à la création de deux nouvelles bases militaires et au système de défense antimissile « Golden Dome » de Trump, tout en réaffirmant la souveraineté danoise et le droit des Groenlandais à l’autodétermination.

«Toute future attaque contre les États-Unis devra passer par le Groenland, où notre défense abattra systématiquement les drones, les missiles ou toute autre forme d’arme qui n’a même pas encore été imaginée», a déclaré Trump dans son message publié mercredi.

« Cela nous offre un avantage en termes de temps, de localisation et de champ de vision, comme nulle part ailleurs dans le monde! », a-t-il ajouté.