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Trump annonce au Telegraph que le Royaume-Uni devra payer de "gros droits de douane" s'il n'abandonne pas la taxe sur les produits technologiques
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis riposteraient avec de "gros droits de douane" si la Grande-Bretagne continuait à cibler des entreprises comme Apple AAPL.O , Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O et Meta META.O avec sa taxe technologique, a rapporté jeudi The Telegraph, citant une interview du président.

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ALPHABET-A
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APPLE
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