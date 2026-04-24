Trump annonce au Telegraph que le Royaume-Uni devra payer de "gros droits de douane" s'il n'abandonne pas la taxe sur les produits technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis riposteraient avec de "gros droits de douane" si la Grande-Bretagne continuait à cibler des entreprises comme Apple AAPL.O , Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O et Meta META.O avec sa taxe technologique, a rapporté jeudi The Telegraph, citant une interview du président.
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