Trump affirme que Walmart va baisser les prix de nombreux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que la chaîne de distribution Walmart avait accepté de baisser les prix de nombreux produits à la demande de son administration.
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