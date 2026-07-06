Trump affirme que Walmart va baisser les prix de nombreux produits

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Le président Donald Trump a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que la chaîne de distribution Walmart avait accepté de baisser les prix de nombreux produits à la demande de son administration.