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Trump affirme que les prix de l'essence aux États-Unis baisseraient lorsque la guerre avec l'Iran prendra fin
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi, lors d'une interview diffusée dans un podcast, que les prix de l'essence aux États-Unis baisseraient lorsque le conflit avec l'Iran prendrait fin et que l'inflation n'est actuellement « pas très élevée ».

« Nous n'avons pas une inflation très élevée. Écoutez, si l'on exclut simplement le prix de l'essence et de l'énergie, l'inflation est très faible », a déclaré Trump dans ce podcast.

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