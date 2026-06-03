Trump affirme que les prix de l'essence aux États-Unis baisseraient lorsque la guerre avec l'Iran prendra fin

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi, lors d'une interview diffusée dans un podcast, que les prix de l'essence aux États-Unis baisseraient lorsque le conflit avec l'Iran prendrait fin et que l'inflation n'est actuellement « pas très élevée ».

« Nous n'avons pas une inflation très élevée. Écoutez, si l'on exclut simplement le prix de l'essence et de l'énergie, l'inflation est très faible », a déclaré Trump dans ce podcast.