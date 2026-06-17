Trump affirme que les États-Unis s'en sortiraient mieux sans l'accord commercial USMCA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 2 à 10) par Steve Holland et David Shepardson

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis s'en sortiraient mieux sans l'Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) et qu'il préférerait ne pas en conclure un nouveau, tout en ajoutant qu'il était ouvert à cette possibilité.

“Je préférerais ne pas avoir cet accord, mais je pourrais le signer”, a déclaré M. Trump aux journalistes en France. “Notre pays s'en sort mieux sans accord.”

Les trois pays doivent approuver le renouvellement de leur accord actuel avant le 1er juillet ou faire part de leur intention de se retirer du pacte, un processus qui prendrait dix ans et permettrait de gagner du temps pour y apporter des modifications.

Le Bureau du représentant américain au commerce mène cette semaine à Washington des discussions avec le Mexique axées sur l’agriculture et “l’égalité des règles du jeu”, une troisième série de pourparlers étant prévue à Mexico la semaine du 20 juillet.

Les organisations agricoles exhortent Donald Trump à prolonger l’USMCA de 16 ans supplémentaires, avec des produits agricoles en franchise de droits, des dispositions renforcées concernant le maïs génétiquement modifié et l’accès à l’éthanol au Mexique, ainsi qu’un meilleur accès au marché laitier canadien, largement fermé.

Les constructeurs automobiles font également pression en faveur d’une prolongation.

“Le Mexique et les États-Unis semblent comprendre que la construction automobile et le commerce automobile nord-américains sont actuellement désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à d’autres pays producteurs d’automobiles ayant conclu des accords de commerce réciproque, et que la révision et le renouvellement de l’USMCA constituent une occasion de remédier à cette situation”, a déclaré Matt Blunt, qui dirige un groupe représentant General Motors, Ford Motor et Stellantis.

L’USMCA, en vigueur depuis six ans, et l’accord qui l’a précédé ont donné naissance à une économie nord-américaine hautement intégrée, sous-tendant près de 1.600 milliards de dollars d’échanges trilatéraux annuels, mais son avenir dépendra des négociations qui se dérouleront au cours des prochains mois. En 2025, les États-Unis affichaient un déficit commercial de 46 milliards de dollars dans le commerce de marchandises avec le Canada et un déficit de 197 milliards de dollars avec le Mexique.

Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis depuis 2023 et environ 80% des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis, tandis que près de 70% des exportations canadiennes sont acheminées vers son voisin du sud. Le Mexique et le Canada importent près d’un tiers des biens exportés par les États-Unis.