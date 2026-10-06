Trump affirme que les États-Unis détiendront une participation de 40% dans le nouveau chantier naval de défense du Maryland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis détiendraient une participation de 40% dans un nouveau chantier naval militaire situé dans le Maryland.
"Les contribuables américains détiendront une participation de 40% dans ce nouveau chantier naval. Nous en obtenons 40% et le site historique de Sparrow's Point ne retombera plus jamais dans le silence", a déclaré M. Trump mardi.
L'entreprise de technologie de défense Anduril a dévoilé mardi son projet de chantier naval de 3,7 milliards de dollars dans le Maryland. Ce projet devrait créer 3 100 emplois et faire l'objet d'un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la Marine américaine.
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