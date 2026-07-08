Trump affirme que les deux camps dans la guerre en Ukraine souhaitent parvenir à un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Trump s'exprime sur les missiles Patriot) par Gram Slattery

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis accorderaient à l'Ukraine une licence pour la fabrication de missiles Patriot, affirmant que tant la Russie que l'Ukraine souhaitaient voir la guerre prendre fin.

“Nous allons vous accorder une licence pour fabriquer des Patriot”, a déclaré Trump lors d’une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy au sommet de l’OTAN à Ankara.

M. Zelenskiy a réclamé à plusieurs reprises ces intercepteurs de fabrication américaine — la seule arme de l’arsenal ukrainien capable d’abattre des projectiles balistiques, dont la vitesse élevée et la trajectoire plongeante les rendent difficiles à intercepter.

Il devait aborder cette question avec M. Trump lors de leur entretien.

Trump a déclaré que les deux camps en guerre souhaiteraient voir celle-ci prendre fin, mais que le Russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy se sont tous deux révélés “difficiles”. “Nous avons réglé de nombreuses guerres, et celle-ci est celle que je pensais être peut-être la plus facile, mais Poutine est un personnage difficile, et ce type-là est un personnage difficile”, a déclaré Trump, en faisant référence à Zelenskiy, qui était assis à ses côtés.

Zelenskiy a déclaré qu’il souhaitait discuter de “certains détails très importants” avec Trump.

“Je suis sûr que vous ferez tout pour mettre fin à cette guerre”, a-t-il déclaré à Trump.

Moscou a intensifié ses frappes aériennes sur l’Ukraine ces derniers mois, alors que ses avancées terrestres sont largement au point mort et que les attaques ukrainiennes contre sa logistique militaire et son industrie pétrolière ont provoqué des pénuries généralisées de carburant. La Russie a de nouveau tiré des missiles balistiques sur Kyiv dans la nuit, ont indiqué mercredi des responsables, ce qui constitue une troisième attaque contre la capitale ukrainienne en moins d’une semaine, exploitant la pénurie critique d’intercepteurs de défense aérienne de fabrication américaine dont souffre l’Ukraine.