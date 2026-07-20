Trump affirme que le nouvel Air Force One provenant du Qatar recevra des améliorations maximales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le jet offert par le Qatar, qui sert d’Air Force One, allait bientôt être envoyé pour des mises à niveau, suite à des questions concernant ses dispositifs de sécurité.

Trump a commencé à voyager à bord de ce jumbo jet le 1er juillet après avoir accepté cet avion en cadeau l'année dernière, date à laquelle des travaux accélérés de rénovation du Boeing 747 en vue de son utilisation présidentielle ont débuté.

Mais le 8 juillet, alors que les tensions avec l’Iran s’intensifiaient, Trump a de manière inattendue abandonné l'avion lors d’un vol entre la Turquie et le Royaume-Uni. Il s’est rendu à Londres à bord d’un ancien Air Force One, une décision qu’il a qualifiée de « par nostalgie », avant de remonter à bord du nouvel appareil pour rentrer aux États-Unis.

Interrogé dimanche à son retour d'un voyage pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA dans le New Jersey, Trump a été questionné sur le fait de savoir si l’avion récemment rénové ne disposait pas de capacités de défense antimissile.

« Il dispose de nombreuses capacités », a déclaré Trump à propos de l’avion. « Mais d’après ce que j’ai compris, dans environ un mois, ils vont l’envoyer pour qu’il soit optimisé au maximum… Cela prendra environ un mois. »

L'armée de l'air n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le nouvel avion, dont la livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée a été choisie par Trump, a été réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N .

Il est destiné à servir de remplacement temporaire, Boeing

BA.N ayant du mal à livrer les avions Air Force One de nouvelle génération, dont la livraison a pris un retard considérable. Boeing s’efforce de livrer deux 747-8 spécialement conçus dans le cadre d’un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018, qui accuse désormais quatre ans de retard et un dépassement de budget. La livraison des nouveaux appareils est prévue pour mi-2028.

Les mises à niveau apportées à l’avion provenant du Qatar ont été réalisées si rapidement que certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’appareil ne soit peut-être pas aussi sécurisé que l’Air Force One bleu clair qui l’a précédé. Des détracteurs ont également remis en question le coût et le bien-fondé de l’acceptation de ce don.

Des journalistes du New York Times qui avaient publié des articles sur les dispositifs de sécurité du nouvel appareil ont été cités à comparaître au début du mois. Le Times a demandé à un tribunal de bloquer ces ordonnances de comparution devant un grand jury au tribunal fédéral de Manhattan.