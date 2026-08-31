Trump affirme que le centre énergétique iranien de Kharg est en train d'être « réduit en miettes », mais ne donne aucun détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le plomb de refonte)

* Sur les réseaux sociaux, Trump affirme que l'île iranienne de Kharg est prise pour cible

* Les États-Unis frappent deux lanceurs iraniens lors de la première attaque connue depuis juillet

* L'Iran riposte en tirant sur des bases américaines en Jordanie

* Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, prévoit de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine

par Phil Stewart et David Lawder

Le centre énergétique iranien de l’île de Kharg est en train d’être réduit en miettes, a déclaré dimanche le président américain Donald Trump dans un message d’une seule ligne publié sur les réseaux sociaux, accompagné d’un clip vidéo généré par intelligence artificielle.

Aucune autre preuve n’indiquait que ce centre énergétique iranien était attaqué. La Maison Blanche et le ministère américain de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Les médias iraniens n’ont pas réagi dans l’immédiat à la publication de Donald Trump.

"Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT," a déclaré M. Trump sur les réseaux sociaux, sans donner plus de détails.

Reuters a confirmé que la vidéo accompagnant le message, montrant des explosions spectaculaires, avait très probablement été générée de manière synthétique, à l’aide d’un logiciel capable de détecter les images manipulées par l’IA.

Une attaque contre Kharg , qui traitait 90 % des exportations de pétrole iraniennes avant le début de la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes le 28 février, perturberait gravement le commerce énergétique du pays et exercerait une pression énorme sur son économie.

L’Iran a riposté à une précédente attaque américaine contre des lance-roquettes situés sur l’île de Larak, à environ 660 km (410 miles) à l’est de Kharg, en menant une attaque contre deux bases américaines en Jordanie, ont indiqué les médias iraniens.

Cette reprise des hostilités fait suite à plusieurs semaines durant lesquelles l'administration Trump a intensifié ses efforts pour punir Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions économiques coûteuses, s'éloignant ainsi des options militaires.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

"We're starting with the banks, and we're telling the banks it's not okay to have Iranian money and to aid the regime,” a déclaré M. Bessent lors d’une interview.

Après avoir imposé vendredi des sanctions aux succursales émiraties de la Banque Misr égyptienne en raison de liens financiers présumés avec l’Iran, M. Bessent a indiqué que la prochaine étape pourrait consister à exclure totalement une institution du système financier libellé en dollars.

"You're going to see a lot more of these every week,” a déclaré M. Bessent à Reuters, à la veille d’une réunion des ministres des Finances du G20.

PREMIÈRES ATTAQUES MILITAIRES CONNUES DEPUIS DES SEMAINES

Décrivant les premières frappes militaires américaines connues depuis fin juillet , un responsable américain a indiqué que les forces armées avaient attaqué deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak.

Cette petite île située dans le détroit d’Ormuz, près du port stratégique de Bandar Abbas, surplombe les voies de navigation à l’embouchure du golfe, ce qui lui confère un rôle clé dans les tensions autour de l’Iran, de la sécurité maritime et de l’approvisionnement énergétique mondial.

"Islamic Revolutionary Guard Corps forces were observed preparing to launch rockets with sea mines into the Strait of Hormuz,” a ajouté la source.

En représailles, l’Iran a lancé des missiles balistiques en direction de la Jordanie, visant deux bases américaines. Les forces armées jordaniennes ont intercepté huit missiles qui avaient pénétré dans leur espace aérien, a indiqué la télévision d’État.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que l’attaque avait fait plusieurs morts et blessés parmi les soldats et les civils, et ont promis une “response and punishment” de la part de Téhéran, selon les médias d’État iraniens.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action “limited, precise” contre les forces de pose de mines des Gardiens de la révolution iranienne qui représentaient une “imminent threat” dans le détroit d’Ormuz. Il n’a donné aucun détail.

À la suite des frappes américaines, l’Iran a attaqué une base des forces américaines en Jordanie, a déclaré dimanche un journaliste de Fox News, citant une source américaine. Presque tous les missiles lancés “have been intercepted at this point,” a précisé le journaliste sur X, soulignant l’absence d’impact significatif.

Face aux menaces pesant sur le trafic maritime, le nombre de navires de marchandises visibles transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à cinq par jour ce week-end, selon les données du secteur maritime.

Le nombre réel pourrait être plus élevé, certains navires ayant désactivé leurs systèmes d’identification automatiques pour échapper aux attaques.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump ​a déclaré que toutes les mines ‌avaient été détruites ou retirées des eaux internationales du détroit et que l’Iran avait été averti que tout navire posant de nouvelles mines serait ​détruit.

Alors que Trump a répété à plusieurs reprises que le détroit d’Ormuz était ouvert, la marine des Gardiens de la révolution iranienne a qualifié ces déclarations de “an obvious lie”, réaffirmant que le détroit restait fermé aux navires sans autorisation iranienne.

Cette voie navigable acheminait près d’un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié avant d’être bloquée lors de la guerre en Iran, vieille de six mois.

L’Iran est le ⁠troisième plus grand producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.