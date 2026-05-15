Trump affirme que la Chine va acheter 200 avions Boeing, et que la commande pourrait atteindre 750 appareils

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* Cet accord constituerait la première commande chinoise d'envergure remportée par Boeing depuis près d'une décennie

* Trump affirme que les avions seraient équipés de moteurs GE Aerospace

* L'action Boeing recule de 1 % en pré-ouverture

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

La Chine a accepté d'acheter 200 avions de ligne Boeing BA.N , avec une possibilité d'extension de la commande jusqu'à 750 appareils, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump aux journalistes, ajoutant que les avions seraient équipés de moteurs de GE Aerospace GE.N .

L'accord « porte sur environ 200 avions et prévoit jusqu'à 750 appareils s'ils font du bon travail », a déclaré M. Trump aux journalistes. De plus amples détails sur l'accord, tels que le type d'avions concernés et la date de livraison, n'étaient pas immédiatement disponibles.

Si elles sont finalisées, ces commandes marqueraient le premier contrat chinois majeur de Boeing depuis près d’une décennie, après que le constructeur américain a été largement écarté du deuxième marché aéronautique mondial en raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Les actions du constructeur américain avaient chuté de près de 4 % jeudi après que Donald Trump eut déclaré à Fox News Channel que la Chine avait accepté d’acheter 200 avions, un chiffre bien inférieur aux attentes des analystes. Elles étaient en baisse d’environ 1 % vendredi avant l’ouverture des marchés.

Des sources avaient précédemment indiqué à Reuters qu'une commande d'environ 500 avions était en discussion avant la rencontre entre Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping.

Une commande de plus de 500 avions, si elle se concrétisait, serait la plus importante de l'histoire de l'aviation, dépassant le contrat de 500 appareils conclu par IndiGo pour des Airbus à fuselage étroit, même si l'achat chinois serait probablement réparti entre ses trois principales compagnies aériennes d'État.

Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Son directeur général, Kelly Ortberg, et le directeur général de GE Aerospace GE.N , Larry Culp, faisaient partie du groupe de dirigeants américains qui ont accompagné Trump en Chine dans l'espoir de conclure des accords ou de résoudre des différends commerciaux.

Pour la Chine, une commande d’une telle ampleur garantirait la capacité nécessaire pour poursuivre la croissance de son marché aéronautique, alors que la production de son avion à fuselage étroit COMAC C919, développé localement, reste en deçà des objectifs ambitieux.

Cela aiderait également Boeing à réduire l'écart avec son rival Airbus AIR.PA , qui a pris une large avance en Chine ces dernières années.

Cet accord constituerait une victoire dont Trump a grandement besoin, ses droits de douane agressifs et autres politiques commerciales n'ayant jusqu'à présent pas réussi à réduire de manière significative l'important déficit commercial américain.