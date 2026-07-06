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Trump affirme que 500 000 enfants ont reçu leurs 1.000 premiers dollars sur leur compte « Trump »
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par Bo Erickson et Pritam Biswas

Le président Donald Trump a déclaré lundi que le gouvernement avait versé les 1.000 premiers dollars sur plus de 500.000 « comptes Trump », un programme destiné à permettre aux nouveaux-nés américains d’acquérir une participation en Bourse et à les aider à se constituer un patrimoine dès leur plus jeune âge.

Trump a sonné la cloche d'ouverture depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, aux côtés de dirigeants de la Bourse de New York et du Nasdaq. Il a déclaré que la coopération entre ces deux places boursières rivales était quelque chose que ni les démocrates ni les républicains n'avaient réussi à reproduire.

La directrice générale du Nasdaq NDAQ.O , Adena Friedman, le président du Nasdaq, Nelson Griggs, le directeur général de l’Intercontinental Exchange ICE.N , Jeffrey Sprecher, et la présidente du groupe NYSE, Lynn Martin, étaient présents lors de la cérémonie d’ouverture de la séance.

LE COÛT DE LA VIE, UN ENJEU ÉLECTORAL

La hausse du coût de la vie est devenue un enjeu majeur pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Les partisans affirment que les « Trump Accounts », destinés aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028, encourageront l’investissement à long terme et l’éducation financière, tandis que les détracteurs font valoir que les familles disposant d’un revenu disponible limité pourraient ne pas être en mesure d’effectuer des versements supplémentaires et de tirer pleinement parti de ces comptes.

Ce programme vient s’ajouter aux autres plans d’épargne-études et comptes de retraite fiscalement avantageux.

Les cotisations sont automatiquement investies dans un fonds indiciel à faible coût, conçu pour une croissance à long terme. Les titulaires de compte en prennent le contrôle à leur 18e anniversaire; ils peuvent alors retirer les fonds ou continuer à investir. Les plus-values seront imposées au moment du retrait.

Ce plan permet de doter les enfants nés sans patrimoine d’actifs financiers substantiels, a déclaré le président, qui a déconseillé tout retrait anticipé de ces comptes dans un contexte de marché en plein essor.

LES ENTREPRISES S'ENGAGENT À SOUTENIR LE PROGRAMME

Plusieurs entreprises américaines se sont engagées à soutenir le programme, par le biais d’abondements de la part des employeurs ou de financements de démarrage supplémentaires.

Parmi les entreprises participantes figurent le géant des paiements Visa V.N , l’entreprise technologique Dell DELL.N et la société de médias et de télécommunications Comcast

CMCSA.O . Le fabricant de puces Micron MU.O s’est engagé à verser 250 millions de dollars pour soutenir les « Trump Accounts ».

"Les "Trump Accounts" visent à faire de chaque enfant et de chaque Américain un capitaliste. Chacun de nos enfants va désormais devenir propriétaire des plus grandes entreprises de notre pays", a déclaré le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, qui a participé au lancement.

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DELL TECH RG-C
410,010 USD NYSE +4,01%
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MICRON TECHNOLOGY
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NASDAQ
85,4900 USD NASDAQ +0,98%
VISA RG-A
356,100 USD NYSE -1,52%
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