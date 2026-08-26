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Trump affirme qu'il se penchera sur la réglementation relative aux usines de transformation de la viande bovine
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi dans l'émission de Glenn Beck qu'il allait examiner si les usines de transformation de viande bovine étaient soumises à un excès de réglementations.

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