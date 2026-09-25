Trump accueille Xi à la Maison blanche pour un dîner d'Etat

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Donald Trump et Xi Jinping, accompagnés de leurs épouses, ont pris part jeudi soir à un dîner d'Etat à la Maison blanche dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours du président chinois aux Etats-Unis.

Plusieurs grands dirigeants de la "tech" américaine - dont Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) et Jensen Huang (Nvidia) - assistaient à ce dîner de gala.

Un groupe de manifestants s'était rassemblé devant les grilles de la Maison blanche, scandant des slogans contre Pékin clairement audibles par les dirigeants alors qu'ils posaient pour des photos sur le perron du bâtiment.

Lors d'un "toast" prononcé avant le repas, le président américain a déclaré que son homologue chinois et lui "(comprenaient) tous deux (qu'ils représentaient) des systèmes différents, mais que les liens entre (leurs) peuples perdurent et (qu'ils ne s'étaient) jamais aussi bien entendus".

Donald Trump a ensuite invité les convives à visiter le chantier de la nouvelle salle de bal qu'il fait construire à la Maison blanche.

Xi Jinping a déclaré que lui et Donald Trump avaient eu des discussions approfondies et étaient parvenus à "se comprendre sur de nombreuses questions", qui fournissait "une nouvelle orientation stratégique pour les relations sino-américaines", sans fournir plus de détails.

"La Chine et les Etats-Unis doivent agir en tant que grandes puissances responsables", a-t-il déclaré, appelant à "une nouvelle approche permettant aux grandes puissances de s'entendre".

(Andrea Shalal et David Lawder à Washington, Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei, Joe Cash à Pékin, rédigé par Joseph Ax et Steve Holland; version française Camille Raynaud)