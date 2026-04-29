Trump a rencontré mardi des représentants de Chevron et d'autres entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, notamment sur les personnes rencontrées par les entreprises du secteur de l'énergie (paragraphe 3), ainsi que les commentaires d'un responsable de la Maison Blanche (paragraphe 5) par Timothy Gardner

Le président américain Donald Trump a rencontré mardi des hauts responsables de Chevron

CVX.N et d'autres entreprises du secteur de l'énergie pour discuter d'une série de sujets, notamment la production pétrolière américaine, les contrats à terme sur le pétrole, le transport maritime et le gaz naturel, a déclaré mercredi un responsable de la Maison Blanche.

Le porte-parole de Chevron a déclaré que son directeur général, Mike Wirth, avait assisté à la réunion pour discuter des marchés mondiaux du pétrole, qui ont été secoués par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, la chef de cabinet de Trump, Susie Wiles, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, étaient également présents à cette réunion, dont la tenue a été rapportée pour la première fois par Axios.

Les prix élevés du pétrole constituent un risque pour les républicains, alliés de Trump, à l'approche des élections législatives de mi-mandat en novembre.

“Les dirigeants ont tous salué les mesures prises par le président Trump pour affirmer la domination énergétique américaine, et ont déclaré que le président agissait tout à fait correctement en ce moment”, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

La semaine dernière, l'administration Trump a accordé une prolongation de 90 jours à une dérogation à la loi sur le transport maritime connue sous le nom de “Jones Act” afin de permettre aux navires battant pavillon étranger de transporter des marchandises telles que des produits pétroliers et des engrais entre les ports américains.

Ce mois-ci, l'administration a également invoqué la loi sur la production de défense, autorisant le Pentagone et le département de l'Énergie à prendre des mesures, notamment des achats, pour développer l'énergie nationale dans le but de faire baisser les prix pour les consommateurs.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Trump rencontrait régulièrement des dirigeants du secteur de l'énergie pour recueillir leurs avis sur les marchés énergétiques nationaux et mondiaux.

L'administration pourrait prendre des mesures supplémentaires, notamment l'assouplissement des réglementations en matière de pollution dans les raffineries, afin de faire baisser les prix des carburants.