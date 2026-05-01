Attal, Philippe et Retailleau "ne devraient pas se présenter" en 2027 mais "se couvrir la tête de cendres", dit Bardella

Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, lors du rassemblement "Fête de la nation" à Mâcon, le 1er mai 2026 en Saône-et-Loire ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Candidats déclarés ou pressentis à la présidentielle de l'an prochain, Gabriel Attal, Edouard Philippe et Bruno Retailleau "ne devraient pas se présenter" mais "se couvrir la tête de cendres et demander pardon au peuple français", a lancé vendredi Jordan Bardella.

"On ne reconstruit pas un pays avec ceux qui l'ont détruit (...) Comment MM. Attal, Philippe et Retailleau, qui ont exécuté et mis en oeuvre la politique d'Emmanuel Macron depuis dix ans, peuvent ils avoir le culot de se présenter devant les Français pour nous expliquer qu'ils feront l'inverse de ce qu'ils ont fait hier?", a déclaré le président du Rassemblement national lors d'un meeting à Mâcon.

Dauphin et remplaçant désigné de Marine Le Pen en cas d'empêchement judiciaire de la triple candidate, M. Bardella a ajouté, à l'adresse de ses trois rivaux potentiels: "Vous ne devriez pas vous présenter à la présidentielle. Vous devriez plutôt vous couvrir la tête de cendres en demandant pardon au peuple français (...) d'avoir mis à terre la plus grande nation du monde".

Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella (c), arrive pour un meeting à Mâcon, le 1er mai 2026 en Saône-et-Loire ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Plus tôt cette semaine Mme Le Pen avait au contraire affirmé son "souhait d'un second tour face au bloc central" en 2027, désignant même l'ex-Premier ministre Edouard Philippe comme le mieux placé au sein de cet espace, "s'ils arrivent à avoir un candidat commun".

Battre celui qu'elle qualifie de "candidat du parti unique" et d'incarnation de "l'extinction du clivage droite-gauche" serait selon la patronne du RN le meilleur moyen "d'avoir la force d'une élection de choix et pas d'une élection de rejet de l'autre candidat", notamment en cas de victoire contre le patriarche Insoumis Jean-Luc Mélenchon.