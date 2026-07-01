Trump a gagné environ 1,2 milliard de dollars dans les cryptomonnaies en 2025

Le président américain Donald Trump à Washington, le 24 juin 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )

Le président américain Donald Trump a enregistré environ 1,2 milliard de dollars de revenus provenant de ses activités dans les cryptomonnaies en 2025, selon un calcul effectué par l'AFP sur la base de documents publiés mardi par le Bureau d'éthique gouvernementale (OGE).

Une loi de 1978 oblige le président et le vice-président des Etats-Unis à déclarer leurs revenus, ainsi que leurs actifs.

Selon les 927 pages de documents rendus publics, le chef de l'Etat a reçu près de 550 millions de dollars (482 millions d'euros) de ses liens avec la start-up World Liberty Financial (WLF).

Cette plateforme de cryptomonnaies a été cofondée en septembre 2024 par les fils de Donald Trump et celui de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

World Liberty Financial a émis sa propre cryptomonnaie, le WLFI, dont la vente initiale a rapporté 550 millions de dollars. Depuis le début de sa cotation, en septembre 2025, sa valeur a toutefois chuté, passant de 46 cents l'unité à 6 cents actuellement.

Les activités du président américain dans le secteur des cryptomonnaies sont la principale raison du quasi-triplement de son patrimoine personnel, passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026 selon le site du magazine Forbes.

Les Trump - Donald et ses trois fils - ont également récupéré, via une société intermédiaire, DT Marks Defi, 22,5 milliards de WLFI supplémentaires, qui valent actuellement 1,3 milliard de dollars environ.

En avril 2025, WLF a également commercialisé son stablecoin, une devise numérique dont la valeur est adossée sur une monnaie traditionnelle, en l'occurrence le dollar.

La déclaration de revenus de Donald Trump fait également état, outre WLF, de royalties perçues en vertu d'un accord de licence lié à la cryptomonnaie qui porte son nom, le $TRUMP, commercialisé quelques heures seulement avant son investiture, en janvier 2025.

Ce complément a atteint 635 millions de dollars, selon le document mis en ligne mardi par l'OGE.

Donald Trump, un ancien promoteur immobilier, est régulièrement accusé de conflits d'intérêt, notamment pour avoir investi dans l'industrie des monnaies électroniques alors qu'il a pris, depuis son investiture, plusieurs mesures pour déréguler le secteur, faisant bondir le prix des actifs.

La Maison Blanche a rejeté toute préoccupation d'ordre éthique.

"Ni le président ni sa famille ne se sont jamais trouvés — ni ne se trouveront jamais — en situation de conflit d'intérêts", a déclaré Anna Kelly, porte-parole adjointe de l'exécutif américain, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Donald Trump a "fièrement fait des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies", a-t-elle ajouté, soulignant que ses actions et celles de son administration "sont menées dans l'intérêt supérieur du peuple américain".

"Les soi-disant 'journalistes' qui prétendent le contraire ne font que recycler ce même récit fallacieux et éculé que les démocrates et les médias traditionnels répètent depuis une décennie", a fustigé Mme Kelly.

Bibles et autocollants

Les revenus de la Première dame, Melania Trump, figurent également dans la déclaration financière de son mari. Ils comprennent plus de 10 millions de dollars pour un documentaire qui lui est consacré,diffusé sur Amazon, et plus de 500.000 dollars pour son livre "Melania".

Outre les revenus tirés de WLF et de sa cryptomonnaie, Donald Trump a aussi gagné plusieurs millions de dollars grâce aux actions de plusieurs sociétés cotées, actives dans les cryptomonnaies, comme la plateforme d'échanges Coinbase.

S’y ajoutent des gains issus de produits estampillés Trump, allant des vêtements aux autocollants de pare-chocs — et plus de 208.000 dollars provenant de bibles vendues en partenariat avec le chanteur country Lee Greenwood.

Les actifs de Donald Trump sont logés dans un trust administré par son fils, Donald Jr. Mais ses statuts prévoient que l'entité peut être dissoute à tout moment, ce qui signifie que le milliardaire pourrait en reprendre le contrôle dès la fin de son second mandat, en 2029.

Le vice-président JD Vance a, lui aussi, vu ses revenus augmenter significativement depuis qu’il est devenu le numéro deux de l'administration Trump. Il a ainsi déclaré des droits d’auteur compris entre 1 million et 5 millions de dollars pour ses mémoires publiés en 2016, "Hillbilly Elegy".