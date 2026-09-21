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Trump a discuté avec le président du Yémen, sans rien promettre, disent des sources
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 15:44
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Le président américain Donald Trump s'est entretenu dimanche par téléphone avec son homologue yéménite Rachad al Alimi, a-t-on appris de quatre sources informées de cet entretien.

Rachad al Alimi a sollicité le soutien des Etats-Unis pour le gouvernement du Yémen soutenu par l'Arabie saoudite dans son combat contre les Houthis.

Ces derniers, rebelles armés soutenus par l'Iran, ont pris ce mois-ci, à l'occasion d'une offensive éclair, le contrôle du littoral yéménite de la mer Rouge près du détroit de Bab al Mandeb, voie maritime stratégique pour le commerce mondial.

Selon deux de ces sources, l'une yéménite et l'autre occidentale, Donald Trump n'a pris aucun engagement direct en termes de soutien militaire au gouvernement du Yémen lors de cet entretien téléphonique.

La Maison blanche et le ministère yéménite de l'Information n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire.

(Timour Azhari à Ryad, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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