 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Truist Securities relève l'estimation de la valeur d'Albemarle ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N en hausse de 5,3% à 97,65$ après que Truist Securities ait augmenté son objectif de prix de 72$ à 87$

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse de 6,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier relève les estimations d'ALB pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation supposée des bénéfices liés au stockage de l'énergie, suite à la hausse des prix du lithium au comptant au cours du trimestre

** 7 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 86 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 13,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
97,135 USD NYSE +4,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank