Truist Securities relève l'estimation de la valeur d'Albemarle ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N en hausse de 5,3% à 97,65$ après que Truist Securities ait augmenté son objectif de prix de 72$ à 87$

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse de 6,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier relève les estimations d'ALB pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation supposée des bénéfices liés au stockage de l'énergie, suite à la hausse des prix du lithium au comptant au cours du trimestre

** 7 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 86 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 13,4 % depuis le début de l'année