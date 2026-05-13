Truist relève son objectif de cours pour Madrigal Pharma, misant sur le potentiel des médicaments contre les maladies hépatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Truist relève son objectif de cours pour Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O de 640 $ à 709 $ et réitère sa recommandation « Achat »

** La société de courtage indique que son enquête auprès des médecins met en évidence un potentiel accru pour Rezdiffra, le médicament de MDGL destiné au traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie du foie gras pouvant entraîner une cicatrisation de l'organe

** Indique que son enquête a montré que les médecins préfèrent Rezdiffra pour le traitement du MASH, en raison de son profil de sécurité

** Ajoute que l'enquête a également montré l'intérêt des médecins pour l'association de Rezdiffra avec des médicaments à base d'incrétines, une classe de médicaments métaboliques

** Truist relève son estimation du nombre maximal de patients atteints de MASH traités par Rezdiffra aux États-Unis de 158.000 à 193.000

** Truist relève son estimation du chiffre d'affaires mondial maximal ajusté pour Rezdiffra de 7,7 milliards de dollars à 8,9 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, MDGL affichait une baisse de 12,4 % depuis le début de l'année