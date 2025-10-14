Truist relève l'objectif de cours d'Expeditors en raison d'une forte demande de services douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Truist relève l'objectif de cours pour le transitaire mondial Expeditors International EXPD.N à 120$ contre 110$, le nouvel objectif de cours représente une prime de 5,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses estimations pour le troisième trimestre car la complexité croissante du commerce mondial stimule la demande pour ses services douaniers à forte marge

** Les résultats du troisième trimestre pour les transporteurs de lots partiels devraient montrer des volumes réduits en raison de la faiblesse industrielle persistante, mais des prix élevés et des opérations disciplinées devraient aider à préserver la solidité des marges - Truist

** Truist relève ses estimations de bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre à 1,45 $, contre 1,16 $ auparavant

** La société de courtage relève également l'objectif de cours de Fedex FDX.N à 285 $ contre 275 $ et celui de CH Robinson CHRW.O à 150 $ contre 120 $

** Cependant, elle réduit l'objectif de cours pour United Parcel Service UPS.N à 100 $ contre 120 $

** 11 des 18 sociétés de courtage évaluent le titre à "conserver", 7 à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 114,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action était en hausse de 2,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture