Truist réduit le PT de Kinsale Capital en raison d'une croissance plus faible des primes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 février -
** Truist Securities réduit le PT sur l'assureur Kinsale Capital Group KNSL.N de $510 à $450
** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 21% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage cite un ralentissement de la croissance des primes brutes émises et un ratio de pertes légèrement plus élevé attribuable à l'évolution du mix en faveur de l'assurance responsabilité civile
** Quatre des 13 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 9 comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 448,50 $ - données compilées par LSEG
** L'action a baissé de 16% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer