Truist initie OneMain avec "buy" (acheter)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Truist Securities initie la couverture du fournisseur de prêts personnels OneMain Holdings OMF.N avec une note d'achat et un objectif de 75 $, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage cite une souscription disciplinée, de solides rendements du capital et un catalyseur potentiel de sa demande de charte bancaire de société de prêt industriel

** Le prêteur à la consommation, qui se concentre sur les emprunteurs à risque, devrait afficher un BPA ajusté de 8,15 $ en 2026 et de 9,34 $ en 2027, soutenu par une réorientation vers les rachats d'actions, selon le courtier

** Truist anticipe un potentiel de hausse grâce à l'autorisation de rachat d'un milliard de dollars jusqu'en 2028

** 10 des 16 analystes attribuent au titre la note "Acheter" ou "Fortement acheter", et 6 la note "Conserver"; PT médian de 65,50 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture de vendredi, OMF a progressé de 24% depuis le début de l'année