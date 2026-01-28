 Aller au contenu principal
Starbucks attire davantage de clients mais déçoit les attentes du marché au 1T
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 19:08

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant américain des cafés Starbucks a constaté une "accélération" de ses ventes au premier trimestre de son exercice décalé, enregistrant même une hausse des transactions aux Etats-Unis pour la première fois en deux ans, a-t-il annoncé mercredi, mais ses résultats n'ont pas répondu aux attentes du marché.

Entre octobre et décembre, premier trimestre de son exercice fiscal 2025-2026, son chiffre d'affaires a progressé de 5,5%, à 9,15 milliards de dollars, à nombre comparable de boutiques, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les analystes attendaient 9,67 milliards.

Le bénéfice net ressort à 293 millions de dollars, soit une chute de 62,4% sur un an causée par les conséquences de la mise en œuvre du plan d'entreprise "Back to Starbucks" et par des "pressions inflationnistes, largement gonflées par le cours du café et les droits de douane" imposés par le président américain Donald Trump, a expliqué le groupe.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net atteint 56 cents (-19% sur un an), au lieu des 59 cents attendus par les marchés.

"Nos résultats du premier trimestre démontrent que notre stratégie +Back to Starbucks+ fonctionne et nous pensons être en avance sur le calendrier", a commenté Brian Niccol, PDG du groupe de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), cité dans le communiqué.

"C'est formidable de voir le dynamisme des ventes généré par davantage de clients qui choisissent Starbucks plus souvent, et ce n'est que le début", a-t-il assuré.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe anticipe une hausse d'au moins 3% de son chiffre d'affaires à nombre comparable de boutiques et prévoit un bénéfice net par action à données comparables compris entre 2,15 et 2,40 dollars (2,13 dollars pour l'exercice fiscal 2025). Le consensus de FactSet table sur 2,34 dollars.

L'entreprise prévoit également l'ouverture nette de 600 à 650 boutiques dans le monde.

Vers 17H30 GMT, l'action Starbucks progressait de 2,19% à la Bourse de New York.

A l'échelle du groupe, le nombre de transactions au premier trimestre a augmenté de 3% et celui du ticket moyen de 1%.

La progression du chiffre d'affaires a été plus marquée à l'international (+5%) qu'en Amérique du Nord (+4%), la différence se faisant plus sur le montant du ticket moyen (respectivement +2% et +1%) que sur le nombre de transactions (+3% pour les deux zones).

La Chine, deuxième marché du groupe, a vu son activité bondir de 7% grâce à une fréquentation accrue (+5%).

STARBUCKS
96,8300 USD NASDAQ +1,16%

