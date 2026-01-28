Redressement de Kering: McQueen envisage de licencier aussi en Italie, selon des syndicats

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

La marque de luxe McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, alors que le groupe Kering auquel elle appartient tente de se redresser, selon un communiqué diffusé mercredi par trois syndicats locaux.

La direction de l’entreprise a annoncé "un plan de restructuration prévoyant des suppressions de postes représentant un tiers de l’effectif total et la réorganisation des processus de production afin de réduire les coûts", selon les syndicats Filctem CGIL, Femca CISL et Uiltec.

Cent vingt salariés conçoivent des vêtements, des chaussures et des sacs pour McQueen en Italie près de Florence et de Milan.

McQueen a confirmé à l'AFP avoir engagé "un processus formel de consultation avec les syndicats au sein de sa filiale italienne", sans préciser le nombre de postes visés.

Selon la direction de la marque, ce processus "s’inscrit dans le cadre de l’effort déployé à l’échelle du groupe pour ramener l’entreprise à une rentabilité durable sur les trois prochaines années, jetant les bases de l’avenir à long terme de McQueen".

La marque britannique avait déjà annoncé en octobre 2025 qu'elle envisageait la suppression de 55 postes à son siège londonien, où sont dessinées les pièces, soit 20% de ses effectifs.

Le groupe Kering, qui détient aussi Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent ou Balenciaga, est en difficulté dans un marché du luxe chahuté par une conjoncture défavorable. Son chiffre d'affaires a encore baissé de 10% au troisième trimestre 2025, à 3,4 milliards d'euros.

"La direction de l’entreprise a en effet présenté un tableau économique extrêmement critique pour la période 2022-2025, décrivant une situation d’urgence", avec une réduction du chiffre d'affaires de 60% au cours de cette période, selon les syndicats italiens.

Ils demandent "la plus grande transparence quant au plan industriel et aux stratégies de relance, et réclament l’activation de toutes les synergies au sein du groupe pour limiter au maximum l’impact social de la restructuration", notamment sur les entreprises partenaires qui assurent la production des pièces.

Une rencontre avec le nouveau directeur général nommé pour redresser Kering, Luca De Meo, est prévue en Italie le 5 février.

Le groupe Kering s'est dit mercredi "convaincu que ces mesures renforceraient la position de McQueen sur le marché mondial du luxe, lui permettant de mieux s’aligner sur ses objectifs stratégiques et ses besoins opérationnels".