 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peur dans une ville sicilienne balafrée par un glissement de terrain
information fournie par AFP 28/01/2026 à 19:21

Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Gaetano Ferrera n’a eu que quelques minutes mercredi pour récupérer des affaires chez lui, dans l’une des centaines de maisons évacuées après qu’un glissement de terrain a laissé une ville sicilienne, Niscemi, au bord d’une falaise.

"Je vis ici depuis que je suis enfant, j'ai tous mes souvenirs dans cette maison. Se retrouver sans rien, c’est vraiment moche", a-t-il dit, ému, en verrouillant la porte derrière lui, avec ses deux filles de 16 ans.

Des experts pensent que le gouffre pourrait encore s’élargir. Gaetano Ferrera et sa famille, avec ses parents âgés, ignorent s’ils pourront un jour rentrer chez eux.

La maison se trouve dans une portion de Niscemi déclarée "zone rouge", interdite, après l’effondrement dimanche d’une section de quatre kilomètres du flanc de colline, qui a provoqué l’évacuation d’environ 1.500 personnes.

La ville, bâtie sur un terrain instable, a été frappée par une violente tempête qui a touché le sud de l’Italie la semaine dernière.

Bien qu’il n’y ait pas eu de morts ni de blessés, les experts estiment que le gouffre pourrait s’étendre sous l'effet de la pluie et faire s’effondrer des maisons.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’est rendue sur place dans la journée, survolant en hélicoptère le versant balafré et les profondes fissures dans les champs en contrebas. Elle a averti qu’il était difficile de prévoir l’évolution du glissement de terrain.

- Glissement en cours -

"Nous devons attendre que les pluies cessent et que l’humidité du sol diminue", a déclaré à l’AFP Luigi D’Angelo, chef de la gestion des urgences à la Protection civile. Mais de "fortes pluies" sont prévues dans les prochains jours, selon lui.

Les décombres de quelques maisons détruites par le glissement de terrain sont visibles au pied de la falaise "et il y a un risque qu’une vingtaine de mètres supplémentaires cèdent, impactant d’autres habitations", a-t-il ajouté.

La Protection civile surveille la zone avec des drones et des images satellites pour évaluer la vitesse du glissement.

Alors que les habitants scrutaient mercredi un ciel de plus en plus sombre, la police patrouillait dans des rues désertes à l’exception de quelques chats errants, tandis que les services de secours se tenaient prêts à la limite de la zone rouge.

Dans la zone rouge de Niscemi (Sicile) menacée par un glissement de terrain, le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Dans la zone rouge de Niscemi (Sicile) menacée par un glissement de terrain, le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Niscemi, qui compte quelque 25.000 habitants et est bâtie sur de l’argile sableuse dans le sud de la Sicile, a subi un glissement de terrain dans la même zone il y a près de 30 ans, et les habitants affirment que la catastrophe de cette semaine se préparait depuis longtemps.

Des rapports sur l’instabilité du terrain remontent à environ 230 ans, a indiqué un expert à l’AFP.

Selon l’Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA), plus d’un million d’Italiens vivent dans des zones classées "à risque élevé ou très élevé" de glissements de terrain.

- "La terre s’est dérobée" -

Ce glissement de terrain doit servir d’avertissement, a déclaré à l'AFP le géologue Giuseppe Amato, responsable des ressources hydriques en Sicile pour l'ONG Legambiente, alors que le changement climatique entraîne une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

"Nous devons réagir en changeant nos habitudes" et "en choisissant de ne pas construire de certaines façons et à certains endroits", a expliqué M. Amato. "Rien qu’en 2025, la Sicile a été frappée par 48 événements météorologiques exceptionnels", allant du vent et de la pluie à des chaleurs extrêmes, ce qui montre que l’île méditerranéenne est "un point chaud du changement climatique à tous égards", a-t-il déclaré.

Un habitant de Niscemi (Sicile) récupère des affaires dans sa maison menacée par un glissement de terrain, le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Un habitant de Niscemi (Sicile) récupère des affaires dans sa maison menacée par un glissement de terrain, le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le journalier agricole Rosario Cona, 45 ans, a raconté à l’AFP que des mouvements précurseurs avaient été observés sur le terrain dans les jours précédant la catastrophe.

Dimanche, "on n'a rien entendu, la terre s’est dérobée et c'est tout", a-t-il dit.

Alors qu’une cuisine mobile préparait des repas chauds pour les évacués, Rosario Cona, il a estimé que sa famille ne pourrait peut-être pas retourner dans sa maison, située à juste une rangée de la falaise.

Mais il en construira une nouvelle si nécessaire, a assuré Rosario Cona, ajoutant: "Je suis né ici et j’y mourrai".

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:11 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump. La banque centrale explique ... Lire la suite

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Starbucks attire davantage de clients mais déçoit les attentes du marché au 1T
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:08 

    Le géant américain des cafés Starbucks a constaté une "accélération" de ses ventes au premier trimestre de son exercice décalé, enregistrant même une hausse des transactions aux Etats-Unis pour la première fois en deux ans, a-t-il annoncé mercredi, mais ses résultats ... Lire la suite

  • Des enfants se penchent sur le cercueil de Ran Gvili, lors de ses funérailles à Meitar, dans le sud d'Israël, le 28 janvier 2026 ( POOL / Chaim Goldberg )
    "La fierté de toute une nation": ultime hommage en Israël au dernier otage de Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 18:30 

    Israël a tourné mercredi une page traumatisante de son histoire en enterrant le dernier otage de l'attaque du 7 octobre 2023, lors de funérailles nationales où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti les ennemis de son pays qu'ils paieraient un "prix exorbitant" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank