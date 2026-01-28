Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde

Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence artificielle, pour l'instant.

Cette annonce, adressée aux employés mercredi matin, était attendue depuis celle de la suppression de 14.000 postes en octobre, que la presse américaine avait présenté comme la première étape d'une vague de 30.000 suppressions au total dans les postes de bureaux.

"Comme je l'ai indiqué en octobre, nous avons travaillé à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en accroissant la responsabilisation et en supprimant la bureaucratie", a expliqué Beth Galetti, la vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie dans son message aux salariés, ensuite mis en ligne sur le site du groupe.

"Si de nombreuses équipes ont finalisé leurs changements organisationnels en octobre, d'autres n'ont achevé ce travail que maintenant", a-t-elle ajouté pour justifier le plan en deux phases.

Dès juin l'an dernier, le patron d'Amazon Andy Jassy avait affiché sa volonté de réduire les coûts et annoncé que le développement de l'IA allait, "dans les prochaines années (...) réduire [leurs] effectifs de bureaux".

Il a par la suite assuré que l'IA n'était pas la raison principale de la restructuration en cours du groupe, qui a toutefois engagé des dépenses d'investissement record dans cette révolution technologique, comme la plupart de ses rivaux.

Cette vague de suppressions d'emplois n'est "pas vraiment motivée par des raisons financières ni même vraiment par l'IA, du moins pas maintenant", avait-il déclaré aux investisseurs cet automne. "C'est culturel".

La restructuration, qui vise des fonctions supports ou stratégiques (ressources humaines, publicité, cadres, etc), représente près de 10% des 350.000 postes de bureaux du groupe. Elle ne concerne pas la main d'oeuvre des entrepôts, qui représente la majorité des plus de 1,5 million de salariés d'Amazon.

- investissements massifs -

"Les suppressions que nous mettons en œuvre aujourd'hui auront un impact sur environ 16.000 postes à travers Amazon et nous travaillons (...) pour soutenir toutes les personnes dont le poste est touché", a expliqué mercredi Beth Galetti.

La dirigeante a précisé que le groupe entendait continuer d'embaucher en parallèle et que de nouveaux postes en interne seraient proposés aux salariés lorsque c'est possible. Un accompagnement de transition sera offert aux autres, a-t-elle indiqué.

A l'en croire, de nouvelles coupes ne sont pas à exclure: "Certains d'entre vous se demanderont peut‑être si c'est le début d'un nouveau rythme où nous annoncerions des réductions d'ampleur tous les quelques mois. Ce n'est pas notre intention. Mais, comme nous l'avons toujours fait, chaque équipe continuera d'évaluer la responsabilité, la rapidité et la capacité à innover pour les clients, et d'apporter les ajustements appropriés", a écrit Beth Galetti.

Débuté en 2021, le mandat du PDG Andy Jassy avait déjà été marqué par un mouvement similaire, avec 27.000 suppressions de postes lors de l'hiver 2022-2023.

A l'instar des autres géants de la technologie, Amazon multiplie les investissements massifs pour pouvoir prendre une part du gâteau de la révolution IA.

Il mise en particulier sur les performances de sa filiale Amazon Web Services (AWS), numéro 1 mondial de l'informatique en ligne, engagée dans une course face à ses poursuivants qui gagnent du terrain, Microsoft Azure et Google Cloud.

Les dépenses pour développer de nouvelles puces ou des services à base d'IA sont exponentielles. Amazon a annoncé courant décembre qu'il allait investir plus de 35 milliards de dollars en Inde, notamment sur les technologies IA.