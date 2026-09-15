Truist Financial va céder 5,5 milliards de dollars de prêts automobiles dans le cadre d'une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Truist Financial TFC.N a annoncé mardi avoir conclu un accord portant sur la cession de 5,5 milliards de dollars de prêts automobiles, alors que son directeur général, Mike Lyons, s’efforce de restructurer la banque américaine et de se désengager des activités non stratégiques et moins rentables.

Voici quelques détails clés :

* Cette cession devrait générer 5,2 milliards de dollars de produit net pour Truist et marquer son retrait du marché des crédits automobiles « near-prime ».

* La banque, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a également indiqué qu’un vaste examen stratégique était en cours.

* “Cette évaluation, qui a réellement débuté en début d’année, s’est déroulée avec beaucoup d’urgence et d’intensité”, a déclaré mardi Mike Maguire, directeur financier de Truist, lors de la Barclays Global Financial Services Conference.

* Au cours du deuxième trimestre,Truist a mis fin à ses activités de crédit pour les bateaux et les véhicules de loisirs et a réduit ses volumes de nouveaux prêts dans plusieurs autres segments de crédit à la consommation moins rentables, tels que les crédits automobiles «prime» et «non-prime».

* “Outre la mise en œuvre d’une stratégie plus solide de collecte de dépôts, nous pensons également que d’autres cessions sont probables, alors que Lyons repositionne TFC en vue d’une croissance et d’une rentabilité accrues au cours des trois prochaines années”, a déclaré Gérard Cassidy, analyste chez RBC.

* Truist a indiqué qu’elle associait cette transaction, dont la finalisation est prévue cette année, à un repositionnement de son portefeuille de titres afin de compenser les capitaux générés par la cession des prêts.