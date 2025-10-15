TrueCar bondit d'environ 70 % à la suite de l'opération de privatisation menée par son fondateur

15 octobre - ** Les actions de TrueCar TRUE.O ont bondi de 69 % pour atteindre 2,50 $ le mercredi après que le marché de l'automobile en ligne a annoncé une transaction de 227 millions de dollars en numéraire ** L'entreprise basée à Santa Monica, en Californie, a déclaré tôt mercredi qu'ellesera acquise par Fair Holdings, une entité dirigée par le fondateur de TrueCarScott Painter, dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée au quatrième trimestre ou au début de l'année prochaine

** Le prix d'achat de 2,55 $/action représente une prime de 72 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Painter, qui a créé TrueCar en 2005 et l'a introduite en bourse en 2014, a quitté son poste de directeur général en 2015, citant une relation "tendue" avec les concessionnaires parmi les raisons de son départ à l'époque

** À l'issue de la transaction, Painter redeviendra directeur général

** TrueCar a environ 88,44 millions d'actions en circulation, selon LSEG: son principal détenteur est la société de gestion d'investissement australienne Caledonia avec ~17,76 millions d'actions, suivie par USAA Investment Management avec environ 8 millions et BlackRock avec environ 6,1 millions

** AutoNation AN.N est le 4ème actionnaire le plus important avec environ 5,37 millions d'actions depuis que le distributeur automobile a acheté la participation de 6,1% à la fin de 2022

** Les actions TRUE ont augmenté de 60% à 2,37 $ sur la séance. L'action a perdu 60% depuis le début de l'année jusqu'à mardi

** L'introduction en bourse de TrueCar en mai 2014 s'est faite au prix de 9 dollars. L'action a atteint un pic intrajournalier record de 25 dollars environ quatre mois plus tard