L'Europe finit sans direction en attendant la Fed, les rendements grimpent

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé sans direction dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard cette semaine et alors que la hausse des rendements obligataires a pesé sur les marchés d'actions.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,08% à 8.108,43 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 a grapillé 0,02% et le Stoxx 600 a perdu 0,07%.

Les investisseurs sont restés prudents face à la décision imminente de la Fed et, surtout, avant de connaître les prévisions économiques de la banque centrale, clés pour anticiper la trajectoire future des taux, moins certaine.

Les contrats à terme estiment à 86% la probabilité d'une réduction d'un quart de point du taux des "fed funds", actuellement dans une fourchette entre 3,75% et 4,0%.

Les membres de la Fed sont toutefois divisés sur la portée et la pertinence de l'assouplissement, ce qui pourrait donner lieu à de nombreuses dissensions et affecter la trajectoire future.

"Nous anticipons une baisse des taux, mais il semble y avoir un désaccord au sein de la Fed concernant les perspectives économiques actuelles et le rythme approprié de l'assouplissement monétaire à venir", avertit JoAnne Bianco, stratège chez BondBloxx Investment Management à Chicago.

Les analystes notent également le risque que la Fed procède à une "baisse restrictive", où le langage utilisé dans la déclaration, les prévisions médianes et la conférence de presse du président Jerome Powell indiquent un seuil plus élevé pour une nouvelle baisse des taux.

Ces craintes ont contribué à la forte augmentation des rendements obligataires, déjà poussés à la hausse par les anticipations concernant les taux d'intérêt au Japon, les inquiétudes sur les finances publiques à travers le monde et une Banque centrale européenne (BCE) qui ne semble pas pressée de reprendre sa politique d'assouplissement.

Dans la zone euro, les marchés écartent désormais toute possibilité de baisse des taux en 2026, les traders estimant à zéro la probabilité d'une telle mesure d'ici juillet, contre environ 15% vendredi, après les commentaires de la responsable politique Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort, a déclaré que la prochaine décision pourrait être une hausse des taux d'intérêt.

"La déclaration 'hawkish' de Schnabel a probablement déclenché la vague de ventes des obligations d'État de la zone euro ce matin, tandis que des problèmes plus profonds sont également en jeu compte tenu des perspectives d'émission croissantes dans les pays européens", a déclaré Hauke Siemssen, stratège en taux d'intérêt chez Commerzbank.

VALEURS

Galderma a progressé de 1,04% après que L'Oréal a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%. Le titre L'Oréal a en revanche abandonné 1,9%.

Edenred a reculé de 5,6% sur fond d'inquiétudes concernant son marché au Brésil.

Le titre Magnum Ice Cream Company a fini en hausse de 1,33% à 12,97 euros, la société ayant finalisé sa scission tant attendue d'Unilever pour faire ses débuts lundi en Bourse à Amsterdam.

Le secteur automobile, porté ces derniers jours par la proposition de l'administration américaine d'assouplir les normes de consommation de carburant, a reculé de 0,91% lundi après ses récents gains. Ferrari a quant à lui perdu 3,50%, Morgan Stanley ayant abaissé la recommandation sur le groupe italien invoquant des perspectives de croissance limitées à court et moyen terme.

Le secteur de la défense, a gagné 1,66%, sur fond d'incertitude quant aux plans pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Monte dei Paschi di Siena a pris 4,36%, soutenue par un rapport publié samedi par Il Sole-24 Ore indiquant que l'autorité italienne de régulation des marchés n'avait trouvé aucune preuve d'un accord secret entre les principaux actionnaires de la banque dans le cadre du rachat de Mediobanca.

A WALL STREET

La Bourse de New York évolue dans le rouge lundi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la réunion de la Fed.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,32%, le Standard & Poor's 500 de 0,33% et le Nasdaq Composite de 0,22%.

Aux valeurs, Warner Bros Discovery bondit de 3,89% après que Paramount Skydance (+7%) a lancé une contre-offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros) sur le groupe, mettant à mal le projet de Netflix (-4,2%) de racheter certaines divisions du géant américain des médias pour 72 milliards de dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est passé de -7,4 en novembre à -6,2 en décembre mais l'Allemagne, première économie du bloc, reste un "obstacle" pour la région, montrent les données publiées lundi.

La production industrielle allemande a pour sa part augmenté de 1,8% en octobre par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 6,7 points de base à 2,8675%, sa plus forte progression depuis mars, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 6,8 points de base à 2,1660%.

Le rendement des obligations allemandes à 30 ans a fini en hausse de 3,7 points de base à 3,4706%, son plus haut niveau depuis l'été de 2011.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a gagné 5,8 points de base à 3,5915%.

Un vote solennel des députés sur l'ensemble du projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 est prévu mardi en France, et l'enjeu est de taille alors qu'un rejet anéantirait tout espoir de faire adopter le budget de la Sécurité sociale d'ici la fin de l'année.

Aux Etats-Unis, les rendements sont également en hausse, signalant un risque d'une orientation plus restrictive que prévu de la part de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 4,5 points de base à 4,1839%. Le deux ans avance de 4 points de base à 3,6040%.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie lundi dans un marché volatile, à l'approche de la réunion de la Fed, les investisseurs se préparent à des signaux indiquant un cycle d'assouplissement plus modéré que prévu.

Le dollar gagne 0,18% face à un panier de devises de référence, aidé également par la baisse du yen après un important séisme au Japon.

L'euro perd 0,15% à 1,1625 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent, les investisseurs suivant de près les négociations en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine et tandis qu'ils attendent la décision et les perspectives de la Fed.

Le Brent recule de 1,29% à 62,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,31% à 59,29 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)